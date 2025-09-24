  • Články
Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje

  • DNES - 14:59
  • Borša/Bratislava
Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje

O protidronovej ochrane na východnom krídle Európskej únie sa len začína hovoriť.

Začína sa hľadať efektívny systém. Z projektu „nikto nikoho nevylúčil“. V reakcii na novinársku otázku o projekte protidronovej bariéry to na tlačovej konferencii vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Médiá podľa Kaliňáka vytrhávajú z kontextu informácie a potom s nimi konfrontujú politikov. Minister naznačil, že aj informácie o vylúčení Slovenska a Maďarska sú vytrhnuté z kontextu.

Kaliňák zopakoval, že Európska únia nemôže postaviť a prevádzkovať protidronovú ochranu. Opakovane tiež odmietol, že by Slovensko bolo izolované.

Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok (26. 9.) rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu zvolanú eurokomisárom pre obranu Andriusom Kubiliusom nepozvali. Opozícia kritizovala koaličných politikov za izoláciu Slovenska a podľa nej nefungujúcu zahraničnú politiku.

Zdroj: Info.sk, TASR
