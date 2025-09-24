  • Články
Rusko plánuje zvýšiť DPH, očakáva príjem vyše bilióna rubľov

Ruské ministerstvo financií plánuje zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH), aby pomohlo financovať vojnu proti Ukrajine, informovala v stredu agentúra DPA, píše TASR.

Návrh štátneho rozpočtu na roky 2026–28 zahŕňa zvýšenie štandardnej sadzby DPH z 20 na 22 percent s účinnosťou od 1. januára 2026. Odhaduje sa, že toto opatrenie prinesie ročne viac než jeden bilión rubľov. Väčšina z týchto finančných prostriedkov bude použitá na financovanie obrany a bezpečnosti.

Vláda ubezpečila, že bude aj naďalej plniť všetky záväzky v oblasti sociálnej politiky, ale obranu, bezpečnosť a podporu vojakov a ich rodín označila za „strategické priority“.

Výdavky na armádu a bezpečnosť pritom už teraz, v rozpočte na rok 2025, tvoria približne 40 percent celkových vládnych výdavkov, doplnila DPA.

Ruská ekonomika zaznamenala rast zásluhou veľkých štátnych objednávok pre obranný priemysel. V civilnom sektore sa však objavujú známky napätia a inflácia stláča rozpočty domácností.

Ministerstvo financií informovalo, že nižšia - desaťpercentná - sadzba DPH na potraviny, lieky a detský tovar zostane nezmenená.

Návrh rozpočtu si stále vyžaduje schválenie parlamentom, čo je krok, ktorý sa v Rusku všeobecne považuje za formalitu.

Zdroj: Info.sk, TASR
