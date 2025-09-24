Rusko plánuje zvýšiť DPH, očakáva príjem vyše bilióna rubľov
- DNES - 14:17
- Moskva
Ruské ministerstvo financií plánuje zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH), aby pomohlo financovať vojnu proti Ukrajine, informovala v stredu agentúra DPA, píše TASR.
Návrh štátneho rozpočtu na roky 2026–28 zahŕňa zvýšenie štandardnej sadzby DPH z 20 na 22 percent s účinnosťou od 1. januára 2026. Odhaduje sa, že toto opatrenie prinesie ročne viac než jeden bilión rubľov. Väčšina z týchto finančných prostriedkov bude použitá na financovanie obrany a bezpečnosti.
Vláda ubezpečila, že bude aj naďalej plniť všetky záväzky v oblasti sociálnej politiky, ale obranu, bezpečnosť a podporu vojakov a ich rodín označila za „strategické priority“.
Výdavky na armádu a bezpečnosť pritom už teraz, v rozpočte na rok 2025, tvoria približne 40 percent celkových vládnych výdavkov, doplnila DPA.
Ruská ekonomika zaznamenala rast zásluhou veľkých štátnych objednávok pre obranný priemysel. V civilnom sektore sa však objavujú známky napätia a inflácia stláča rozpočty domácností.
Ministerstvo financií informovalo, že nižšia - desaťpercentná - sadzba DPH na potraviny, lieky a detský tovar zostane nezmenená.
Návrh rozpočtu si stále vyžaduje schválenie parlamentom, čo je krok, ktorý sa v Rusku všeobecne považuje za formalitu.
Peskov vylúčil, že by Ukrajina mohla dobyť svoje územie obsadené Ruskom
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov považuje za omyl domnievať sa, že Ukrajina by mohla znovu dobyť územie obsadené ruskou armádou.
Kremeľ odmieta Trumpovo prirovnanie Ruska k papierovému tigrovi
Kremeľ v stredu odmietol prirovnanie Ruska a jeho ekonomiky k papierovému tigrovi, ktoré použil prezident USA Donald Trump.
Szijjártó reagoval na snahu Trumpa presvedčiť Orbána, aby nenakupoval ruskú ropu
Podľa Trumpa by Maďarsko mohlo prestať nakupovať ropu z Ruska.
Kimmelova šou sa vrátila do vysielania, Trump za to kritizuje ABC
Americký prezident Donald Trump skritizoval návrat známeho komika Jimmyho Kimmela a jeho šou Jimmy Kimmel Live! do vysielania televízie ABC, ktorú obvinil z podpory demokratov a varoval, že si na ňu „posvieti“.