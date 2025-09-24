Súd rozhodol: Mikuláš Černák zostáva vo väzení
Súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka.
Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie senátu Okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.
Súd dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po prepustení riadny život. Poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
