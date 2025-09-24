  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
15°Bratislava

SaS predstavuje strategický plán pre reštart východného Slovenska

  • DNES - 14:07
  • Košice
SaS predstavuje strategický plán pre reštart východného Slovenska

Cieľom je pritiahnuť investície, urýchliť dopravnú infraštruktúru, stabilne zvyšovať životnú úroveň a udržať mladých ľudí v regióne.

Do prípravy plánu sa môžu zapojiť aj obyvatelia. Na stredajšom tlačovom brífingu v Košiciach o tom informoval predseda SaS Branislav Gröhling.

Reštart východu stojí podľa neho na troch pilieroch. „Pritiahnutie kvalitných investícií, infraštruktúra pre celý východ (nielen do Košíc) a školstvo s bývaním. Chcem, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať za prácou či štúdiom na západ alebo do zahraničia, ale aby mali motiváciu zostať na východe, budovať rodiny a rozvíjať región, z ktorého pochádzajú. Náš plán vzniká spolu s miestnymi lídrami a ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú a chcú tu aj ostať,“ povedal.

Podľa člena strany a viceprimátora Košíc Marcela Gibódu sa na východné Slovensko treba pozerať ako na celok. „Zdravotníctvo, školstvo, cesty, turizmus či hospodárstvo sa nedajú sekať hranicami krajov. Preto pozývame ľudí, samosprávy, podnikateľov aj odborníkov, aby nám poslali podnety cez planprevychod.sk,“ povedal.

Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák v súvislosti s plánom zdôraznil, že je potrebné urýchliť výstavbu Via Carpatia (E4). Poslanec SaS v Michalovciach Radovan Geci zas okrem iného hovorí o Zemplíne a jeho nevyužitom potenciáli. „Štátne peniaze nemajú iba plátať bežné výdavky - majú tvoriť budúci rast,“ doplnil.

Strana SaS chce v najbližších týždňoch predstavovať konkrétne projektové balíky: investičné zóny a servis pre investorov, cestnú a železničnú infraštruktúru (vrátane Via Carpatia), bývanie a školstvo pre mladých, ako aj turizmus a cezhraničnú spoluprácu.

Naživo z Pravicového domu Košice Predstavujeme strategický plán pre Východ

Uverejnil používateľ Pravicový dom Košice Streda 24. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje

Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje

DNES - 14:59Domáce

O protidronovej ochrane na východnom krídle Európskej únie sa len začína hovoriť.

Kaliňák: K žandárom sa hlási približne 1800 ľudí, prvých 100 prešlo výcvikom

Kaliňák: K žandárom sa hlási približne 1800 ľudí, prvých 100 prešlo výcvikom

DNES - 14:57Domáce

Do Žandárskeho zboru sa hlási približne 1000 vojakov a ďalších 800 ľudí z iných bezpečnostných zložiek štátu.

Súd rozhodol: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Súd rozhodol: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

DNES - 14:10Domáce

Súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka.

Premiér nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania

Premiér nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania

DNES - 13:56Domáce

Štátne bývanie už verejne odmietol aj predseda Národnej rady SR Richard Raši.

Vosveteit.sk
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP