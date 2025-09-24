SaS predstavuje strategický plán pre reštart východného Slovenska
Cieľom je pritiahnuť investície, urýchliť dopravnú infraštruktúru, stabilne zvyšovať životnú úroveň a udržať mladých ľudí v regióne.
Do prípravy plánu sa môžu zapojiť aj obyvatelia. Na stredajšom tlačovom brífingu v Košiciach o tom informoval predseda SaS Branislav Gröhling.
Reštart východu stojí podľa neho na troch pilieroch. „Pritiahnutie kvalitných investícií, infraštruktúra pre celý východ (nielen do Košíc) a školstvo s bývaním. Chcem, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať za prácou či štúdiom na západ alebo do zahraničia, ale aby mali motiváciu zostať na východe, budovať rodiny a rozvíjať región, z ktorého pochádzajú. Náš plán vzniká spolu s miestnymi lídrami a ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú a chcú tu aj ostať,“ povedal.
Podľa člena strany a viceprimátora Košíc Marcela Gibódu sa na východné Slovensko treba pozerať ako na celok. „Zdravotníctvo, školstvo, cesty, turizmus či hospodárstvo sa nedajú sekať hranicami krajov. Preto pozývame ľudí, samosprávy, podnikateľov aj odborníkov, aby nám poslali podnety cez planprevychod.sk,“ povedal.
Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák v súvislosti s plánom zdôraznil, že je potrebné urýchliť výstavbu Via Carpatia (E4). Poslanec SaS v Michalovciach Radovan Geci zas okrem iného hovorí o Zemplíne a jeho nevyužitom potenciáli. „Štátne peniaze nemajú iba plátať bežné výdavky - majú tvoriť budúci rast,“ doplnil.
Strana SaS chce v najbližších týždňoch predstavovať konkrétne projektové balíky: investičné zóny a servis pre investorov, cestnú a železničnú infraštruktúru (vrátane Via Carpatia), bývanie a školstvo pre mladých, ako aj turizmus a cezhraničnú spoluprácu.
