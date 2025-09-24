  • Články
Premiér nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania

  • DNES - 13:56
  • Borša/Bratislava
Premiér nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania

Štátne bývanie už verejne odmietol aj predseda Národnej rady SR Richard Raši.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania. Býva vo svojom byte a je v tomto byte spokojný. Sťahovanie by pre neho bolo nepohodlné. Fico to vyhlásil v stredu počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v Borši.

Ja nemám záujem o bývanie v dome. Napriek tomu, pán redaktor, a to treba povedať tej verejnosti, platí zákon. Ten zákon som neprijal ja. Ten zákon hovorí, že najvyšší ústavní činitelia majú právo na zariadené bývanie,“ odpovedal premiér na otázku k tejto téme.

Premiér podľa svojich slov nevie, čo ministerstvo vnútra kúpilo. Ako však dodal, je rád, keď štát nehnuteľnosti vlastní. Podotkol, že iné subjekty majú o prenájom nehnuteľností často záujem, ide napríklad o ambasády iných krajín.

Štátne bývanie už verejne odmietol aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Keďže do Bratislavy chodí podľa svojich slov len na týždňovky, stačí mu bývať v komerčnom nájme, ktorý užíva v súčasnosti. Novinárom Raši povedal, že sťahovať sa nebude, pokiaľ mu to nebude prikázané. Verí, že pre neho určená vila nájde svoje využitie.

Ministerstvo vnútra SR pre TASR potvrdilo, že v Bratislave na účely zabezpečenia ochrany jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov kúpilo nehnuteľnosť. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Matej Neumann. Rezort neodpovedal na otázky súvisiace so sumou, ktorú na bývanie prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády SR investoval. Odvolal sa pri tom na výnimku v zákone o slobodnom prístupe k informáciám.

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok (22. 9.) publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. V stredu zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt.

Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol trom najvyšším ústavným činiteľom po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na premiéra Fica.

Zdroj: Info.sk, TASR
