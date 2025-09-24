  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
15°Bratislava

Progresívne Slovensko podáva dve žaloby na rezort kultúry

  • DNES - 13:53
  • Bratislava
Progresívne Slovensko podáva dve žaloby na rezort kultúry

Opozičné hnutie PS hovorí o utajovaní informácií zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR. Upozorňuje na možné porušenie zákona. Podáva preto v dvoch prípadoch správne žaloby.

Týkajú sa výberu riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) a prezentácie kozmetického salónu v zasadačke rezortu. Vyplýva to z vyjadrení poslankýň Národnej rady (NR) SR Zory Jaurovej a Lucie Plavákovej (obe PS) na stredajšej tlačovej konferencii.

MK SR je šampiónom v neposkytovaní informácií. Za uplynulé dva roky sme podali desiatky žiadostí a prakticky na máloktorú sme dostali uspokojivú odpoveď. (...) My sme preto z týchto desiatok žiadostí, na ktoré sme naozaj nedostali odpoveď, vybrali dve, ktoré však zastupujú aj mnohé ďalšie, pri ktorých nám ministerstvo odmietlo poskytnúť informácie. V týchto dvoch prípadoch sme podali správne žaloby, aby to bol súd, ktorý rozhodne, či ministerstvo a aj iné ústredné orgány štátnej správy majú právo takto utajovať nepohodlné informácie,“ vyhlásila Jaurová.

Prvú žalobu PS podalo v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie mien a praxe členov výberovej komisie na generálneho riaditeľa SNG. „Je štandard, že rezort kultúry nechce poskytovať mená a prax tzv. odborníkov, ktorých nominuje do komisií. Zrejme práve preto, že títo ľudia žiadnymi odborníkmi nie sú,“ podotkla Jaurová. Druhá žaloba súvisí s prezentáciou kozmetického salónu v zasadačke ministerstva. „Dozvedeli sme sa, že išlo deň krásy s informačno-edukatívnym charakterom, ale odmietli nám poskytnúť informácie o tom, kto podujatie objednal, na základe akého zmluvného vzťahu sa konalo v priestoroch MK a odmietli poskytnúť akékoľvek príslušné dokumenty,“ povedala poslankyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje

Kaliňák: Nikto nikoho nevylúčil, o protidronovej ochrane sa len diskutuje

DNES - 14:59Domáce

O protidronovej ochrane na východnom krídle Európskej únie sa len začína hovoriť.

Kaliňák: K žandárom sa hlási približne 1800 ľudí, prvých 100 prešlo výcvikom

Kaliňák: K žandárom sa hlási približne 1800 ľudí, prvých 100 prešlo výcvikom

DNES - 14:57Domáce

Do Žandárskeho zboru sa hlási približne 1000 vojakov a ďalších 800 ľudí z iných bezpečnostných zložiek štátu.

Súd rozhodol: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Súd rozhodol: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

DNES - 14:10Domáce

Súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka.

SaS predstavuje strategický plán pre reštart východného Slovenska

SaS predstavuje strategický plán pre reštart východného Slovenska

DNES - 14:07Domáce

Opozičná SaS predstavuje strategický plán pre reštart východného Slovenska. Cieľom je pritiahnuť investície, urýchliť dopravnú infraštruktúru, stabilne zvyšovať životnú úroveň a udržať mladých ľudí v regióne.

Premiér nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania

Premiér nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania

DNES - 13:56Domáce

Štátne bývanie už verejne odmietol aj predseda Národnej rady SR Richard Raši.

Vosveteit.sk
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP