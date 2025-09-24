Progresívne Slovensko podáva dve žaloby na rezort kultúry
Opozičné hnutie PS hovorí o utajovaní informácií zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR. Upozorňuje na možné porušenie zákona. Podáva preto v dvoch prípadoch správne žaloby.
Týkajú sa výberu riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) a prezentácie kozmetického salónu v zasadačke rezortu. Vyplýva to z vyjadrení poslankýň Národnej rady (NR) SR Zory Jaurovej a Lucie Plavákovej (obe PS) na stredajšej tlačovej konferencii.
„MK SR je šampiónom v neposkytovaní informácií. Za uplynulé dva roky sme podali desiatky žiadostí a prakticky na máloktorú sme dostali uspokojivú odpoveď. (...) My sme preto z týchto desiatok žiadostí, na ktoré sme naozaj nedostali odpoveď, vybrali dve, ktoré však zastupujú aj mnohé ďalšie, pri ktorých nám ministerstvo odmietlo poskytnúť informácie. V týchto dvoch prípadoch sme podali správne žaloby, aby to bol súd, ktorý rozhodne, či ministerstvo a aj iné ústredné orgány štátnej správy majú právo takto utajovať nepohodlné informácie,“ vyhlásila Jaurová.
Prvú žalobu PS podalo v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie mien a praxe členov výberovej komisie na generálneho riaditeľa SNG. „Je štandard, že rezort kultúry nechce poskytovať mená a prax tzv. odborníkov, ktorých nominuje do komisií. Zrejme práve preto, že títo ľudia žiadnymi odborníkmi nie sú,“ podotkla Jaurová. Druhá žaloba súvisí s prezentáciou kozmetického salónu v zasadačke ministerstva. „Dozvedeli sme sa, že išlo deň krásy s informačno-edukatívnym charakterom, ale odmietli nám poskytnúť informácie o tom, kto podujatie objednal, na základe akého zmluvného vzťahu sa konalo v priestoroch MK a odmietli poskytnúť akékoľvek príslušné dokumenty,“ povedala poslankyňa.
