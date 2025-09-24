Poslanci Smeru žiadajú audit čerpania financií v orgánoch štátnej správy
- DNES - 13:48
- Bratislava
Návrh poslanci odôvodnili aj informáciami z brífingu Roberta Fica.
Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolení za stranu Smer-SD žiadajú vládu SR, aby vykonala komplexný audit čerpania finančných prostriedkov poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy za obdobie rokov 2020-2024. Vyplýva to návrhu uznesenia NR SR k vykonaniu auditu a k prijatiu systémových riadiacich a kontrolných opatrení, ktoré v stredu schválil Výbor NR SR pre financie a rozpočet.
Koaliční poslanci v návrhu skonštatovali, že v období rokov 2020-2024 boli v ústredných orgánoch štátnej správy poskytované dotácie, granty a iné formy podpory, pri ktorých sa vyskytujú podozrenia na duplicitu, nehospodárnosť alebo neoprávnené čerpanie.
Predkladatelia žiadajú vládu, aby v súvislosti s auditom zriadila medzirezortnú kontrolnú skupinu zo zástupcov všetkých dotknutých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších subjektov. Vláda by mala zároveň zverejniť súhrnné údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch vrátane identifikácie príjemcov a výšky podpory.
Návrh poslanci odôvodnili aj informáciami z brífingu predsedu vlády SR Róberta Fica (Smer-SD), kde boli podľa nich uvedené závažné zistenia týkajúce sa čerpania dotačných resp. grantových finančných prostriedkov, poskytovaných ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalších subjektov. Premiér v sobotu (20. 9.) uviedol, že mama predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu.
Fico: Vláda nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie
Vláda, ktorú vedie premiér Robert Fico, nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala verejné financie v roku 2023. Boli to podľa predsedu vlády najhoršie verejné financie.
Hnutie Slovensko navrhlo daň z vojny, paušálnych náhrad či ziskov poisťovní
Opozičné Hnutie Slovensko odmietlo konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, živnostníkov alebo rastu dane z pridanej hodnoty na niektoré potraviny.
Pozor na tieto nebezpečné produkty, Pepco ich sťahuje z predaja
Zákazníci môžu tieto výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.
Automobilka Jaguar zostavuje harmonogram postupného nábehu výroby
Automobilka Jaguar Land Rover bude v najbližších dňoch zostavovať harmonogram postupného opätovného spustenia výroby.