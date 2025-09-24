  • Články
  • DNES - 13:45
  • Borša/Bratislava
Fico: Vláda nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie

Vláda, ktorú vedie premiér Robert Fico (Smer-SD), nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala verejné financie v roku 2023. Boli to podľa predsedu vlády najhoršie verejné financie.

Tvrdí, že jeho vláda v roku 2020 odovzdala financie vo veľmi dobrom stave a urobí všetko pre to, aby ich v dobrom stave odovzdala aj v roku 2027. Fico to uviedol po stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Borša v okrese Trebišov.

Myslím si, že je správne, aby sa dobre hospodárilo. Preto odmietam šaškovanie ľudí, ktorí za toto nesú priamu zodpovednosť,“ podotkol Fico, poukazujúc pritom na protesty proti konsolidácii.

Premiér by taktiež privítal, aby sa pracovný pokoj zrušil v sviatok 15. septembra a nie 6. januára. „Od začiatku som ponúkal 15. september ako dátum, ktorý je vhodný kompromis,“ skonštatoval. Verí, že v parlamente došlo v tejto téme k dohode.

Organizovanie generálneho štrajku označil za šialený návrh. Takýto štrajk podľa premiéra spôsobí štátu ďalšie stámiliónové škody. „My máme byť potrestaní nejakým generálnym štrajkom za to, že konsolidujeme a upratujeme neporiadok po nich,“ povedal Fico.

Zároveň sa pýta, či je pravda, že exminister zahraničných vecí, člen predsedníctva PS Ivan Korčok požiadal veľvyslancov, aby nepomáhali vláde organizovať zahraničné cesty. Korčok mal podľa neho argumentovať tým, že organizovaním ciest pomáhajú legitimizovať vládu, keď jej predstavitelia navštevujú niektoré štáty. „My si ľahko overíme túto informáciu, že či bola alebo nebola pravdivá,“ poznamenal Fico. Zároveň vyzval opozíciu, aby bola konštruktívna, prišla s nejakými návrhmi a neškodila.

Zdroj: Info.sk, TASR
