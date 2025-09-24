  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
15°Bratislava

SNS vyzýva prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb z vládneho špeciálu do USA

  • DNES - 13:11
  • Bratislava
SNS vyzýva prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb z vládneho špeciálu do USA

Koaličná SNS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa nachádzali na palube vládneho špeciálu počas letu do USA a naspäť. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

V reakcii na vyjadrenia hlavy štátu SNS zároveň priznala, že detaily programu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) v USA nepozná, strana odporučila obrátiť sa na jej tlačové oddelenie. Podotkla však, že jej program má súkromnú aj pracovnú časť. Faktom tiež podľa nej je, že v USA bolo niekoľko ministrov, ktorých prezident odmietol vziať na palubu lietadla.

Skôr by nás ale zaujímalo, prečo v rámci konsolidácie zadal pokyn kúpiť vilu na Palisádach pre ministerstvo vnútra a či niekedy na palube lietadla viezol aj svoju sestru,“ odkazuje SNS.

SNS už v utorok (23. 9.) vyzvala prezidenta, aby pri svojich zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. Líder strany Andrej Danko povedal, že útok na ministerku kultúry v súvislosti s jej cestou do Spojených štátov amerických nie je seriózny.

Prezident v súvislosti s výzvou podotkol, že „každý minister, ktorý má oficiálny program počas zasadnutia OSN, je na palube špeciálu vítaný“. Od lídra strany očakáva vysvetlenie účelu cesty ministerky kultúry. Kancelária prezidenta SR zároveň dodala, že súčasťou delegácie 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku je z ministrov len šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) a jeho blízky tím. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (obaja Hlas-SD) zúčastnili na slávnostnom otvorení všeobecnej rozpravy zasadnutia, no odlietajú inokedy.

Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale nechýbal ani Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste. Nadácia Zastavme korupciu ešte v piatok (19. 9.) na sociálnej sieti informovala, že medzi objednávkami Ministerstva kultúry SR sú aj letenky do New Yorku pre Šimkovičovú a šéfku odboru komunikácie rezortu Petru Demkovú. Ministerstvo ich malo objednať za takmer 16.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozícia kritizuje Martinu Šimkovičovú za jej cestu do USA

Opozícia kritizuje Martinu Šimkovičovú za jej cestu do USA

DNES - 12:38Domáce

Opozičná SaS vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby rezortu vrátila peniaze, ktoré minul na jej cestu do Spojených štátov amerických.

Vláda schválila nákup látok na vojenské uniformy za asi 37 miliónov

Vláda schválila nákup látok na vojenské uniformy za asi 37 miliónov

DNES - 12:36Domáce

Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov.

V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej oslobodili všetkých obžalovaných

V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej oslobodili všetkých obžalovaných

DNES - 12:06Domáce

Krajský súd v Bratislave oslobodil v stredu exšéfa TV Markíza a bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska spod obžaloby z prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej.

Leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani

Leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani

DNES - 11:56Domáce

Tohtoročné leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani. Teplotne nadnormálny bol jún, keď bol na viacerých miestach zaznamenaný rekordný počet tropických dní.

Vosveteit.sk
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať pekloDve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízorPoužívaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežiliRuská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP