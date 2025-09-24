  • Články
Opozícia kritizuje Martinu Šimkovičovú za jej cestu do USA

  • DNES - 12:38
  • Bratislava
Opozičná SaS vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS), aby rezortu vrátila peniaze, ktoré minul na jej cestu do Spojených štátov amerických.

Financie ministerstvo neefektívne minulo aj podľa Hnutia Slovensko. Opozičné subjekty o tom informovali v stredu na svojich tlačových konferenciách.

Táto atrapa ministerky kultúry nemá absolútne žiadny záujem o kultúru a okázalo ju ignoruje. Šimkovičová si miesto podpory kultúry spravila rodinný výlet za peniaze daňových poplatníkov. Ministerstvo kultúry pritom odmieta zverejniť program, odmieta zverejniť, čo tam vlastne robí. Toto je taká arogancia moci, že už nemohol mlčať ani prezident. Peter Pellegrini jasne odkázal Andrejovi Dankovi, že nech vysvetlí, čo vlastne ministerka v USA robí,“ uviedol René Parák z SaS.

Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová Šimkovičovej vyčítala, že podobných ciest ministerka absolvovala už viac. „Len na letenkách zaplatilo aj ministerstvo v čase konsolidácie 20.000 eur. Neuveriteľných 20.000 eur, kým minister (financií Ladislav, pozn. TASR) Kamenický tu krvopotne obhajuje konsolidáciu,“ uviedla o ceste do USA.

Ministerka kultúry na sociálnej sieti informovala, že sa v nedeľu (21. 9.) zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey v USA. Na festivale nechýbal ani Pellegrini, ktorý je v USA na pracovnej ceste. Nadácia Zastavme korupciu ešte v piatok (19. 9.) na sociálnej sieti informovala, že medzi objednávkami Ministerstva kultúry SR sú aj letenky do New Yorku pre Šimkovičovú a šéfku odboru komunikácie rezortu Petru Demkovú. Ministerstvo ich malo objednať za takmer 16.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
