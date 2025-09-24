Hnutie Slovensko navrhlo daň z vojny, paušálnych náhrad či ziskov poisťovní
- DNES - 12:19
- Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko odmietlo konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, živnostníkov alebo rastu dane z pridanej hodnoty na niektoré potraviny.
Tie chce pozmeňovacím návrhom k zákonu o konsolidácii v parlamente zrušiť. Naopak, viac zdaniť by sa podľa hnutia mali zisky z vojenskej výroby, ale napríklad aj zisky firiem poverených ďalším prevádzkovaním záchraniek či paušálne náhrady ústavných činiteľov, uviedli poslanci za Hnutie Slovensko na tlačovej konferencii.
Hnutie navrhuje odstrániť návrh na zrušenie niektorých dní pracovného pokoja, ale aj na krátenie dávky v nezamestnanosti, zmenu vymeriavacieho základu pre živnostníkov či skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov. Zvýšením licenčných poplatkov a daní pre zbrojárske firmy by sa podľa opozičných poslancov dalo získať 300 - 400 miliónov eur. Ďalšie príjmy by mal štát získať zdanením paušálnych náhrad poslancov a vlády.
Poslanec Marek Krajčí (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) plánuje predložiť aj návrh na zdanenie ziskov zdravotných poisťovní až do výšky 50 % a podobne navrhuje zdaniť i firmy, ktoré budú pre zrušený záchrankový tender pokračovať na základe poverenia v tejto činnosti. Dôvodom podľa neho je, že odpisy majetku týchto spoločností boli už zaplatené štátom v riadnom období poskytovania záchrankových služieb a budú sa im preto navyšovať zisky.
Ďalší poslanec z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Roman Mikulec chce predložiť návrh na dočasné zníženie príspevkov politickým stranám o 30 %.
