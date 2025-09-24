  • Články
  • DNES - 12:06
  • Bratislava
V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej oslobodili všetkých obžalovaných

Krajský súd v Bratislave oslobodil v stredu exšéfa TV Markíza a bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska spod obžaloby z prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej.

Odvolanie prokurátora a poškodenej Klaus-Volzovej tak zamietol. Rovnako súd oslobodil aj zvyšných troch obžalovaných - Róberta Lališa, považovaného za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana. Rozsudok je právoplatný. Ani jeden z oslobodených si rozsudok vypočuť neprišiel.

Mestský súd Bratislava I oslobodil v prípade v septembri 2023 všetkých štyroch obžalovaných. Prokurátor a poškodená sa však proti rozhodnutiu súdu odvolali.

Rusko si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Mikuláša Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Motívom Ruska na objednávku vraždy mal byť podľa obžaloby majetkový prospech a ovládnutie televízie.

Bývalý šéf Markízy bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek. V septembri ho právoplatne oslobodili spod obžaloby zo subvenčného podvodu v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.

Zdroj: Info.sk, TASR
