V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej oslobodili všetkých obžalovaných
Krajský súd v Bratislave oslobodil v stredu exšéfa TV Markíza a bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska spod obžaloby z prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej.
Odvolanie prokurátora a poškodenej Klaus-Volzovej tak zamietol. Rovnako súd oslobodil aj zvyšných troch obžalovaných - Róberta Lališa, považovaného za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana. Rozsudok je právoplatný. Ani jeden z oslobodených si rozsudok vypočuť neprišiel.
Mestský súd Bratislava I oslobodil v prípade v septembri 2023 všetkých štyroch obžalovaných. Prokurátor a poškodená sa však proti rozhodnutiu súdu odvolali.
Rusko si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Mikuláša Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Motívom Ruska na objednávku vraždy mal byť podľa obžaloby majetkový prospech a ovládnutie televízie.
Bývalý šéf Markízy bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek. V septembri ho právoplatne oslobodili spod obžaloby zo subvenčného podvodu v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.
SNS vyzýva prezidenta, aby zverejnil zoznam osôb z vládneho špeciálu do USA
Koaličná SNS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zverejnil zoznam osôb, ktoré sa nachádzali na palube vládneho špeciálu počas letu do USA a naspäť.
Opozícia kritizuje Martinu Šimkovičovú za jej cestu do USA
Opozičná SaS vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby rezortu vrátila peniaze, ktoré minul na jej cestu do Spojených štátov amerických.
Vláda schválila nákup látok na vojenské uniformy za asi 37 miliónov
Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov.
Leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani
Tohtoročné leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani. Teplotne nadnormálny bol jún, keď bol na viacerých miestach zaznamenaný rekordný počet tropických dní.