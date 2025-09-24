Leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani
Tohtoročné leto bolo na Slovensku o 1,5 stupňa Celzia chladnejšie ako vlani. Teplotne nadnormálny bol jún, keď bol na viacerých miestach zaznamenaný rekordný počet tropických dní. TASR o tom v rámci klimatického zhodnotenia leta v stredu informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Kým priemerná globálna teplota počas tohtoročného leta bola tretia najvyššia v histórii meraní, na Slovensku bolo uplynulé leto s priemernou priestorovou teplotou 19,2 stupňa Celzia 12. najteplejšie od roku 1931. V porovnaní s rokom 2024 bolo leto na Slovensku chladnejšie o 1,5 stupňa Celzia. „Práve to prispelo k tomu, že ľudia mali pocit, že toto leto je chladnejšie ako tie predošlé, ktoré boli mimoriadne horúce,“ skonštatoval klimatológ Peter Kajaba.
Maximálnu teplotu počas letných mesiacov zaznamenal SHMÚ 3. júla v Slovenskom Grobe, a to 38,7 stupňa Celzia. Minimálna teplota bola nameraná na Lomnickom štíte 24. augusta, keď klesla na mínus 8,4 stupňa Celzia.
Júl a august boli na Slovensku tento rok teplotne normálne. Nadnormálny až silne nadnormálny bol počas uplynulého leta jún, ktorý sa na Slovensku od roku 1931 zaradil na štvrté miesto. „V júni sme zaznamenali na mesačnej úrovni rekordný počet tropických dní, keď maximálna teplota dosiahne 30 stupňov Celzia a viac, a to v Dudinciach 17 dní a v Hurbanove a Gabčíkove 16 dní,“ doplnil Kajaba.
Počas leta klimatológovia zaznamenali aj ďalšie rekordy. Na Lomnickom štíte bola 20. júna nameraná najnižšia teplota pre tento deň od roku 1951, a to mínus 5,9 stupňa Celzia. „V Trebišove sme zaznamenali maximálnu teplotu 37,4 stupňa Celzia, čo bol rekord pre august na tejto meteorologickej stanici. Rovnako v auguste sme zaznamenali na Lomnickom štíte minimálnu teplotu mínus 8,4 stupňa Celzia, čo bol dorovnaný rekord pre august na tejto stanici z roku 1980,“ uviedol Kajaba.
