Kaliňák: Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň, nebo chránia stále spojenci

  • DNES - 10:51
  • Bratislava
Kaliňák: Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň, nebo chránia stále spojenci

Ďalšie stíhačky F-16 by mali prísť na Slovensko na budúci týždeň. Slovenské nebo naďalej chránia spojenci. Jeho obranu by SR mohla prevziať na budúci rok.

Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý to uviedol v utorok (23. 9.) na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku TASR.

Ďalšie stíhačky by mali prísť, tuším, v priebehu budúceho týždňa. To sú asi dve a do konca roka by mala prísť tiež ešte minimálne dvojica,“ uviedol Kaliňák s tým, že rezort ešte musí rozhodnúť, kedy na Slovensko priletia stíhačky, ktoré sa aktuálne zúčastňujú na výcviku pilotov v americkej Arizone.

Nasadzované by mohli byť podľa Kaliňáka od začiatku budúceho roka. Plná spôsobilosť by následne mohla byť dosiahnutá v priebehu niekoľkých mesiacov. „Máme to trošku posunuté. Ja som s tým nie spokojný, to poviem úprimne,“ uznal minister s tým, že situácia je komplikovaná.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka.

O nákupe nových tankov ešte nerozhodli

O nákupe nových tankov zatiaľ rezort obrany nerozhodol. Slovensko má aktuálne dve alternatívy obstarania tankov. Jednou z nich je britsko-švédsky stroj CV90120, druhou je tank tureckej výroby. Obidva typy sú aktuálne ešte vo vývoji. V reakcii na novinársku otázku TASR to na utorkovej (23. 9.) tlačovej konferencii uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„V každom prípade oba by mali byť o 40 percent lacnejšie, možno o polovičku. To znamená, že lacnejšie na servis, viacej vyrobené na Slovensku,“ avizoval minister. Kaliňák odhaduje, že tanky ešte tri až štyri roky nebudú pripravené na nasadenie.

Minister v decembri minulého roka uviedol, že rezort by mohol v ďalšom období nakúpiť tanky CV90120. Výhodou podľa neho je ich nižšia hmotnosť. Zároveň však majú kanón porovnateľný s ťažkými tankami.

Zdroj: Info.sk, TASR
