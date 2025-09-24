Kaliňák: Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň, nebo chránia stále spojenci
Ďalšie stíhačky F-16 by mali prísť na Slovensko na budúci týždeň. Slovenské nebo naďalej chránia spojenci. Jeho obranu by SR mohla prevziať na budúci rok.
Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý to uviedol v utorok (23. 9.) na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku TASR.
„Ďalšie stíhačky by mali prísť, tuším, v priebehu budúceho týždňa. To sú asi dve a do konca roka by mala prísť tiež ešte minimálne dvojica,“ uviedol Kaliňák s tým, že rezort ešte musí rozhodnúť, kedy na Slovensko priletia stíhačky, ktoré sa aktuálne zúčastňujú na výcviku pilotov v americkej Arizone.
Nasadzované by mohli byť podľa Kaliňáka od začiatku budúceho roka. Plná spôsobilosť by následne mohla byť dosiahnutá v priebehu niekoľkých mesiacov. „Máme to trošku posunuté. Ja som s tým nie spokojný, to poviem úprimne,“ uznal minister s tým, že situácia je komplikovaná.
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka.
O nákupe nových tankov ešte nerozhodli
O nákupe nových tankov zatiaľ rezort obrany nerozhodol. Slovensko má aktuálne dve alternatívy obstarania tankov. Jednou z nich je britsko-švédsky stroj CV90120, druhou je tank tureckej výroby. Obidva typy sú aktuálne ešte vo vývoji. V reakcii na novinársku otázku TASR to na utorkovej (23. 9.) tlačovej konferencii uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„V každom prípade oba by mali byť o 40 percent lacnejšie, možno o polovičku. To znamená, že lacnejšie na servis, viacej vyrobené na Slovensku,“ avizoval minister. Kaliňák odhaduje, že tanky ešte tri až štyri roky nebudú pripravené na nasadenie.
Minister v decembri minulého roka uviedol, že rezort by mohol v ďalšom období nakúpiť tanky CV90120. Výhodou podľa neho je ich nižšia hmotnosť. Zároveň však majú kanón porovnateľný s ťažkými tankami.
Predbiehanie kamióna sa skončilo čelnou zrážkou
V jednom z áut sa viezla matka so synom.
Valášek: Slovensko chýba v protidronovej bariére, Kaliňák sa vyhovára
Podľa Tomáša Valáška Slovensku hrozí, že nad ním budú lietať ruské drony.
Autobus MHD narazil do stĺpa, polícia pozná možnú príčinu
Autobusová zastávka je do vyslobodenia autobusu mimo prevádzky.
Vo viacerých okresoch platí výstraha, pozor na tento jav
SHMÚ vydal výstrahu pre niekoľko okresov na Slovensku.