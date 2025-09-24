  • Články
Valášek: Slovensko chýba v protidronovej bariére, Kaliňák sa vyhovára

  • DNES - 10:42
  • Bratislava
Podľa Tomáša Valáška Slovensku hrozí, že nad ním budú lietať ruské drony.

Slovensko chýba v protidronovej bariére na východnej hranici Európskej únie (EÚ). Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) sa pri téme vyhovára. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS). TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.

Slovensku pritom reálne hrozí, aj po incidente v Poľsku, že nám budú poletovať ruské drony nad hlavami. Minister Kaliňák povedal, že to nepovažoval za podstatnú tému. To bol najabsurdnejší moment jeho tlačovej besedy a je to zároveň najlepší obraz postoja Ficovej vlády k bezpečnosti Slovenska. Vôbec ju to netrápi, ide jej len o seba a svoje kšefty,“ uviedol Valášek.

Minister obrany podľa neho vedome zavádza, keď hovorí, že obranu regiónu má na starosti Severoatlantická aliancia (NATO) a nie EÚ. „Európska únia už roky velí vojenským operáciám po celom svete aj bez NATO a na rozdiel od Aliancie dokáže priamo financovať rozvoj obranných spôsobilostí,“ vysvetlil poslanec s tým, že Slovensko žiada na obranné i duálne projekty z únie peniaze.

Valášek tiež odmieta tvrdenie, že pri projekte chýbajú aj ďalšie krajiny. Vyhlásil, že účasť prijali všetky štáty na východnom krídle EÚ. „Jedinou výnimkou sme my a Maďarsko. Slovensko tam jednoznačne patrí, ale kým máme vládu, ktorej nedôverujú ani najbližší spojenci, tak v nej nebudeme,“ doplnil.

Minister Kaliňák v utorok (23. 9.) vyhlásil, že Slovensko nie je izolovaná krajina. Budovanie „múru“ mu príde ako politické vyhlásenie.

Sedem členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok (26. 9.) rokovať o urýchlení výstavby takzvaného „múru proti dronom“ pozdĺž východnej hranice EÚ. Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu, zvolanú eurokomisárom pre obranu Adriusom Kubiliusom, nepozvali.

Zdroj: Info.sk, TASR
