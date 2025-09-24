  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
14°Bratislava

Autobus MHD narazil do stĺpa, polícia pozná možnú príčinu

  • DNES - 10:39
  • Košice
Autobus MHD narazil do stĺpa, polícia pozná možnú príčinu

Autobusová zastávka je do vyslobodenia autobusu mimo prevádzky.

Autobus mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach skončil v stredu skoro ráno na zvodidlách, pričom narazil do stĺpa. Ako pre TASR uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. V autobuse neboli cestujúci. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje, že zastávka Pri hati v smere do centra je do vyslobodenia vozidla mimo prevádzky.

Vodič išiel okolo 3.30 h po Hlinkovej ulici smerom na Vodárenskú. „Pri zastávke MHD 'Pri hati' sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, s vozidlom vyšiel na zvodidlá po pravej strane a následne narazil do stĺpa trakčného vedenia,“ uviedla Ivanová s tým, že dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna. Na mieste mu uložili blokovú pokutu.

Poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko pre TASR spresnil, že vodič sa s autobusom presúval z garáže na železničnú stanicu, kde mal vykonávať spoj nočnej linky N2. „Podľa informácií od vodiča mu prišlo nevoľno a z dôvodu zdravotnej indispozície vyšiel mimo cestu na zvodidlá,“ povedal. Výška škody zatiaľ nie je známa.

S vyslobodzovaním vozidla sa má podľa neho začať po skončení rannej dopravnej špičky. Aby autobus dostali opäť na cestu, majú použiť ťažkú techniku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Predbiehanie kamióna sa skončilo čelnou zrážkou

Predbiehanie kamióna sa skončilo čelnou zrážkou

DNES - 11:50Domáce

V jednom z áut sa viezla matka so synom.

Kaliňák: Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň, nebo chránia stále spojenci

Kaliňák: Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň, nebo chránia stále spojenci

DNES - 10:51Domáce

Ďalšie stíhačky F-16 by mali prísť na Slovensko na budúci týždeň. Slovenské nebo naďalej chránia spojenci. Jeho obranu by SR mohla prevziať na budúci rok.

Valášek: Slovensko chýba v protidronovej bariére, Kaliňák sa vyhovára

Valášek: Slovensko chýba v protidronovej bariére, Kaliňák sa vyhovára

DNES - 10:42Domáce

Podľa Tomáša Valáška Slovensku hrozí, že nad ním budú lietať ruské drony.

Vo viacerých okresoch platí výstraha, pozor na tento jav

Vo viacerých okresoch platí výstraha, pozor na tento jav

DNES - 9:47Domáce

SHMÚ vydal výstrahu pre niekoľko okresov na Slovensku.

Vosveteit.sk
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP