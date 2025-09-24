  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
14°Bratislava

Kimmelova šou sa vrátila do vysielania, Trump za to kritizuje ABC

  • DNES - 9:54
  • Los Angeles
Kimmelova šou sa vrátila do vysielania, Trump za to kritizuje ABC

Americký prezident Donald Trump skritizoval návrat známeho komika Jimmyho Kimmela a jeho šou Jimmy Kimmel Live! do vysielania televízie ABC, ktorú obvinil z podpory demokratov a varoval, že si na ňu „posvieti,“ informovala agentúra AFP.

Šou, ktorá je kombináciou spravodajstva a zábavy, bola z vysielania stiahnutá na neurčitý čas po tom, ako Kimmel - podľa amerických konzervatívcov - nevhodne komentoval zavraždeného aktivistu Charlieho Kirka. Kimmel uviedol, že trumpistické hnutie MAGA sa z tejto vraždy snaží vytĺkať politický kapitál, a kritizoval aj stiahnutie vlajok na pol žrdi na vládnych budovách na znak smútku za Kirkom. Pod tlakom kritiky televízia Kimmelovu šou z vysielania stiahla, ale po týždni ju do programu zaradila znova.

Kimmelova šou pritom nebude dostupná vo všetkých domácnostiach v USA - viacero lokálnych televíznych staníc patriacich do sietí Nexstar a Sinclair totiž pokračuje v bojkote tohto známeho moderátora, ktorý Trumpa kritizuje už dlho.

Návrat Kimmelovej šou Trumpa zaskočil - vo svojom príspevku na sieti Truth Social napísal, že tomu „nemôže uveriť“, a položil si otázku, prečo ABC tohto moderátora znovu angažovala a prečo chce vysielať „demokratický odpad.“ Trump tiež Kimmela obvinil, že je „predĺženou rukou“ Demokratického národného výboru. Avizoval, že spoločnosť ABC dá preveriť. „Naposledy, keď som ich žaloval, dali mi 16 miliónov dolárov,“ pripomenul Trump vo svojom príspevku.

Trump narážal na žalobu za urážku na cti, ktorú svojho času podal voči televízii ABC a jej hlavnému moderátorovi Georgeovi Stephanopoulosovi za nepresné vyjadrenia, ktoré vyslovil počas rozhovoru s kongresmankou Nancy Maceovou. Moderátor vtedy tvrdil, že Trump bol v občianskoprávnom spore uznaný za „vinného zo znásilnenia“ spisovateľky E. Jean Carrollovej. V rámci mimosúdneho urovnania žaloby za urážku na cti ABC Trumpovi v decembri 2024 zaplatila 15 miliónov dolárov (14,28 miliónov eur).

Od televíznej spoločnosti CBS Trump vysúdil 16 miliónov dolárov za to, že odvysielali dve rôzne časti odpovede vtedajšej viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej k situácii na Blízkom východe – jednu vo Face the Nation a druhú vo vysielaní 60 Minutes.

Kimmel v úvodnom monológu svojej obnovenej relácie vyhlásil, že nikdy nemal v úmysle zľahčovať Kirkovu vraždu. Ubezpečoval, že „nemal úmysel obviňovať nejakú konkrétnu skupinu z činov človeka, ktorý bol očividne hlboko narušený.“ Vyhlásil, že dôležitá nie je jeho relácia, ale to, „že môžeme žiť v krajine, ktorá nám umožňuje mať takúto reláciu.“ Na margo Trumpa povedal, že „urobil všetko pre to, aby ma zrušil. Namiesto toho prinútil milióny ľudí, aby si reláciu pozreli.“

AFP podotkla, že Kimmel doteraz celú kauzu súvisiacu s Kirkom

komentoval. V utorok, v deň obnoveného vysielania, len na platforme Instagram zverejnil svoju fotografiu so zosnulým producentom Normanom Learom, ktorý bol známym zástancom slobody slova. Kimmel k fotografii pripojil titulok: „Tento chlap dnes chýba“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Berlínske letisko aj naďalej čelí prevádzkovým problémom po kybernetickom útoku

Berlínske letisko aj naďalej čelí prevádzkovým problémom po kybernetickom útoku

DNES - 9:51Zahraničné

Cestujúci na letisku Berlín-Brandenbursko sa v stredu a v nasledujúcich dňoch po kybernetickom útoku na IT systém letiska musia pripraviť na pokračujúce meškania, zrušenia letov a dlhé čakanie.

Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné

Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné

DNES - 9:04Zahraničné

Ministri zahraničných vecí krajín združených v skupine siedmich najvyspelejších priemyselných štátov sveta odsúdili narušenia vzdušného priestoru v európskych krajinách patriacich do NATO zo strany Ruska.

Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene

Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene

DNES - 8:32Zahraničné

Funkčné obdobie súčasného generálneho tajomníka OSN sa končí na budúci rok.

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov

DNES - 8:29Zahraničné

Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe.

Vosveteit.sk
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP