Vo viacerých okresoch platí výstraha, pozor na tento jav
SHMÚ vydal výstrahu pre niekoľko okresov na Slovensku.
V niektorých okresoch východného Slovenska treba v stredu počítať so silnejším vetrom.
Týka sa to väčšiny okresov Košického kraja. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SMHÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Foto: shmu.sk
Podľa meteorológov tam ojedinele môže dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne do polnoci.
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v New Yorku apeloval na ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine.
Prezident SR Peter Pellegrini sa v utorok v New Yorku zúčastnil na summite Slovak Pro, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia slovenských profesionálov pôsobiacich v zahraničí.
V dôsledku nehody museli prerušiť železničnú dopravu.
