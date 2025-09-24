  • Články
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
14°Bratislava

  • DNES - 9:47
  • Bratislava
Vo viacerých okresoch platí výstraha, pozor na tento jav

SHMÚ vydal výstrahu pre niekoľko okresov na Slovensku.

V niektorých okresoch východného Slovenska treba v stredu počítať so silnejším vetrom.

Týka sa to väčšiny okresov Košického kraja. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SMHÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Foto: shmu.sk

Podľa meteorológov tam ojedinele môže dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia predbežne do polnoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
