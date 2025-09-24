  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
14°Bratislava

Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné

  • DNES - 9:04
  • New York
Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné

Ministri zahraničných vecí krajín združených v skupine siedmich najvyspelejších priemyselných štátov sveta (G7) odsúdili v utorok nedávne narušenia vzdušného priestoru v európskych krajinách patriacich do NATO zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ministri siedmich krajín a šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová označili v spoločnom vyhlásení za neprijateľné zmienené najnovšie narušenia vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorým došlo v Estónsku, Poľsku i Rumunsku. Takéto konanie podľa nich ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť.

Ministri sa stretli na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ako pripomína DPA, do skupiny G7 patria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady (NAC), hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení utorňajších konzultácií na žiadosť Tallinnu.

Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kimmelova šou sa vrátila do vysielania, Trump za to kritizuje ABC

Kimmelova šou sa vrátila do vysielania, Trump za to kritizuje ABC

DNES - 9:54Zahraničné

Americký prezident Donald Trump skritizoval návrat známeho komika Jimmyho Kimmela a jeho šou Jimmy Kimmel Live! do vysielania televízie ABC, ktorú obvinil z podpory demokratov a varoval, že si na ňu „posvieti“.

Berlínske letisko aj naďalej čelí prevádzkovým problémom po kybernetickom útoku

Berlínske letisko aj naďalej čelí prevádzkovým problémom po kybernetickom útoku

DNES - 9:51Zahraničné

Cestujúci na letisku Berlín-Brandenbursko sa v stredu a v nasledujúcich dňoch po kybernetickom útoku na IT systém letiska musia pripraviť na pokračujúce meškania, zrušenia letov a dlhé čakanie.

Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene

Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene

DNES - 8:32Zahraničné

Funkčné obdobie súčasného generálneho tajomníka OSN sa končí na budúci rok.

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov

DNES - 8:29Zahraničné

Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe.

Vosveteit.sk
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadloSamsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP