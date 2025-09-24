Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné
- DNES - 9:04
- New York
Ministri zahraničných vecí krajín združených v skupine siedmich najvyspelejších priemyselných štátov sveta (G7) odsúdili v utorok nedávne narušenia vzdušného priestoru v európskych krajinách patriacich do NATO zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ministri siedmich krajín a šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová označili v spoločnom vyhlásení za neprijateľné zmienené najnovšie narušenia vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorým došlo v Estónsku, Poľsku i Rumunsku. Takéto konanie podľa nich ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť.
Ministri sa stretli na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ako pripomína DPA, do skupiny G7 patria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.
Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady (NAC), hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení utorňajších konzultácií na žiadosť Tallinnu.
Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb.
Kimmelova šou sa vrátila do vysielania, Trump za to kritizuje ABC
Americký prezident Donald Trump skritizoval návrat známeho komika Jimmyho Kimmela a jeho šou Jimmy Kimmel Live! do vysielania televízie ABC, ktorú obvinil z podpory demokratov a varoval, že si na ňu „posvieti“.
Berlínske letisko aj naďalej čelí prevádzkovým problémom po kybernetickom útoku
Cestujúci na letisku Berlín-Brandenbursko sa v stredu a v nasledujúcich dňoch po kybernetickom útoku na IT systém letiska musia pripraviť na pokračujúce meškania, zrušenia letov a dlhé čakanie.
Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene
Funkčné obdobie súčasného generálneho tajomníka OSN sa končí na budúci rok.
Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov
Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe.