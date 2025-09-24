Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene
- DNES - 8:32
- Santiago
Funkčné obdobie súčasného generálneho tajomníka OSN sa končí na budúci rok.
Čile nominuje svoju bývalú prezidentku Michelle Bacheletovú ako kandidátku na post generálneho tajomníka OSN. Funkčné obdobie súčasného šéfa OSN Antónia Guterresa sa končí na budúci rok. V noci na stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Je to žena, ktorej vlastná životná trajektória je plne v súlade s hodnotami, ktoré inšpirovali túto organizáciu,“ povedal čilský prezident Gabriel Boric o 73-ročnej Bacheletovej počas svojho prejavu na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Bacheletová, povolaním pediatrička, pôsobila na poste prezidenta Čile dvakrát – v rokoch 2006-10 a opäť v rokoch 2014-18.
Po svojom druhom funkčnom období na poste prezidentky zastávala funkciu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Pracovala aj ako výkonná riaditeľku úradu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Ako členka čilských vlád viedla rezorty zdravotníctva a obrany.
OSN v jej 80-ročnej histórii ešte nikdy neviedla žena a doteraz mala iba jedného generálneho tajomníka z Latinskej Ameriky: Peruánca Javiera Péreza de Cuellar, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1982-91.
