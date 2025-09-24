USA po výrokoch Kima potvrdili, že presadzujú politiku denuklearizácie KĽDR
- DNES - 7:56
- Washington
USA naďalej presadzujú politiku, ktorej zámerom je jadrové odzbrojenie Severnej Kórey (KĽDR). Pre agentúru Jonhap to potvrdil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.
Hovorca sa takto vyjadril na otázku ohľadom nedávnych výrokov severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý naznačil ochotu rokovať so Spojenými štátmi, ak tie prestanú trvať na tom, aby sa KĽDR vzdala jadrových zbraní.
„Môžeme potvrdiť politiku USA zameranú na úplnú denuklearizáciu Severnej Kórey,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie USA.
Pre KĽDR je podľa Kim Čong-una získanie jadrových zbraní na ochranu svojej bezpečnosti vzhľadom na vážne hrozby zo strany USA a Južnej Kórey otázkou prežitia. Nedávne ponuky Washingtonu a Soulu na dialóg odmietol ako neúprimné, pretože ich základný zámer - oslabiť Severnú Kóreu a zvrhnúť jej vládu - zostáva nezmenený.
Vodca tiež povedal, že si stále uchováva „príjemné spomienky“ na amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa počas jeho funkčného obdobia stretol trikrát. Zároveň však zdôraznil, že Severná Kórea sa nevzdá jadrových zbraní.
Trump dal najavo, že by sa chcel stretnúť s Kim Čong-unom v tomto roku. Podľa juhokórejskej agentúry tým prispel k špekuláciám, že by sa mohol pokúsiť o obnovenie vzťahov s KĽDR počas summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce, ktorý sa uskutoční 31. októbra až 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
