  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 24.9.2025Meniny má Ľuboš, Ľubor
13°Bratislava

Nawrocki: Poľsko je po incidente s dronmi pripravené brániť svoje územie

  • DNES - 7:22
  • New York
Nawrocki: Poľsko je po incidente s dronmi pripravené brániť svoje územie

Poľský prezident Karol Nawrocki v utorok na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) vyhlásil, že jeho krajina je po narušení vzdušného priestoru ruskými dronmi začiatkom septembra pripravená brániť svoje územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nesúhlasíme s bezohľadnými provokáciami Moskvy voči nám a iným európskym národom, ktoré testujú naše reakcie a zastrašujú naše spoločnosti,“ vyhlásil poľský prezident. „Poľsko bude vždy reagovať primerane a je pripravené brániť svoje územie. Poľský národ, rovnako ako krajiny strednej a východnej Európy, sa nebudú báť ruských dronov,“ dodal Nawrocki.

Poľský prezident podľa agentúry AFP odkazoval na narušenie vzdušného priestoru jeho krajiny ruskými dronmi začiatkom septembra, ako aj na piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami.

Americký prezident Donald Trump v utorok taktiež na pôde OSN vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene

Kto vystrieda Guterresa v OSN? Hovorí sa o tejto žene

DNES - 8:32Zahraničné

Funkčné obdobie súčasného generálneho tajomníka OSN sa končí na budúci rok.

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinaleová, mala 87 rokov

DNES - 8:29Zahraničné

Vo veku 87 rokov v utorok zomrela populárna talianska filmová herečka Claudia Cardinaleová známa z filmov Ružový panter alebo Vtedy na Západe.

USA po výrokoch Kima potvrdili, že presadzujú politiku denuklearizácie KĽDR

USA po výrokoch Kima potvrdili, že presadzujú politiku denuklearizácie KĽDR

DNES - 7:56Zahraničné

USA naďalej presadzujú politiku, ktorej zámerom je jadrové odzbrojenie Severnej Kórey. Pre agentúru Jonhap to potvrdil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí.

Kolumbijský prezident vyzval na trestné konanie s Trumpom pre údery v Karibiku

Kolumbijský prezident vyzval na trestné konanie s Trumpom pre údery v Karibiku

DNES - 6:19Zahraničné

V rámci operácie Spojených štátov mali zomrieť neozbrojení mladí ľudia.

Vosveteit.sk
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňomHackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP