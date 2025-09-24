Nawrocki: Poľsko je po incidente s dronmi pripravené brániť svoje územie
- DNES - 7:22
- New York
Poľský prezident Karol Nawrocki v utorok na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) vyhlásil, že jeho krajina je po narušení vzdušného priestoru ruskými dronmi začiatkom septembra pripravená brániť svoje územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nesúhlasíme s bezohľadnými provokáciami Moskvy voči nám a iným európskym národom, ktoré testujú naše reakcie a zastrašujú naše spoločnosti,“ vyhlásil poľský prezident. „Poľsko bude vždy reagovať primerane a je pripravené brániť svoje územie. Poľský národ, rovnako ako krajiny strednej a východnej Európy, sa nebudú báť ruských dronov,“ dodal Nawrocki.
Poľský prezident podľa agentúry AFP odkazoval na narušenie vzdušného priestoru jeho krajiny ruskými dronmi začiatkom septembra, ako aj na piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami.
Americký prezident Donald Trump v utorok taktiež na pôde OSN vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
