Kolumbijský prezident vyzval na trestné konanie s Trumpom pre údery v Karibiku
- DNES - 6:19
- New York
V rámci operácie Spojených štátov mali zomrieť neozbrojení mladí ľudia.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN) vyzval na zahájenie „trestného konania“ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pre nedávne údery na lode v Karibskom mori údajne pašujúce drogy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Petro tvrdí, že pri amerických útokoch pri pobreží Venezuely v rámci operácie zameranej na boj proti pašovaniu drog zomreli „neozbrojení mladí ľudia, ktorí sa jednoducho chceli vymaniť z chudoby“. Podľa Petra boli medzi nimi aj Kolumbijčania.
Na pôde OSN preto vyhlásil, že by mal byť Trump vyšetrovaný za vydanie príkazu na útok. „Proti predstaviteľom zo Spojených štátov sa musí začať trestné konanie. Patrí sem aj vysoký predstaviteľ, ktorý rozkaz vydal - prezident Trump,“ vyhlásil Petro a dodal, že mnohí šéfovia kartelov podľa neho žijú práve v Spojených štátoch.
Pri amerických úderoch na tri plavidlá v Karibiku zahynulo viac ako desať ľudí. Niektorí experti Organizácie Spojených národov označili útoky za „mimosúdne popravy“. Trump vo svojom príhovore na VZ OSN v utorok vyhlásil, že v boji proti pašerákom bude pokračovať.
Agentúra AFP pripomína, že americký prezident do južného Karibiku vyslal osem vojnových lodí a jednu ponorku, čo v krajinách Južnej Ameriky vyvolalo obavy z potenciálnej vojenskej invázie do Venezuely.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro opakovane obvinil Trumpa zo snahy vyvolať v krajine pád jeho režimu. V reakcii na americké lode pri pobreží Venezuely sa tisíce ľudí pridali k civilným milíciám na posilnenie obranyschopnosti krajiny proti „hrozbe“ zo strany USA.
