Zelenskyj: Spojené štáty dotlačia Rusko k mieru, Moskva sa Ameriky bojí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) vyhlásil, že verí, že Spojené štáty „dotlačia Rusko k mieru“.

Vyjadril sa tak krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že by Ukrajina mohla získať od Ruska späť celé svoje územie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Práve som sa stretol s prezidentom Trumpom a hovorili sme o tom, ako konečne nastoliť mier. Prediskutovali sme niekoľko dobrých nápadov a dúfam, že budú fungovať,“ vyhlásil Zelenskyj na rokovaní BR OSN. „Som vďačný za toto stretnutie a očakávame, že americké kroky dotlačia Rusko k mieru. Moskva sa Ameriky bojí a vždy jej venuje pozornosť,“ pokračoval Zelenskyj.

Ukrajinský prezident sa tak vyjadril krátko po rokovaní s Trumpom. Šéf Bieleho domu po ňom na sociálnej sieti Truth Social napísal, že by Ukrajina mohla získať späť od Ruska celé svoje územie. „Myslím si, že Ukrajina, s podporou Európskej únie, je schopná bojovať o získať späť celú Ukrajinu vo svojej pôvodnej podobe,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Prezident USA v minulosti prejavoval len vlažnú podporu Zelenskému, s ktorým mal vo februári ostrú výmenu názorov v Oválnej pracovni, kde vyhlásil, že Ukrajina „nemá karty“ na víťazstvo. V utorkovom príspevku však Trump označil Rusko za „papierového tigra“ s tým, že „Putin a Rusko sú vo veľkých ekonomických ťažkostiach a toto je čas, aby Ukrajina konala“.

Zelenskyj na rokovaní BR OSN taktiež uviedol, že Rusko narúša vzdušný priestor krajín NATO, aby preskúmalo protivzdušnú obranu Aliancie a hľadalo slabé miesta. „Pokúsi sa nájsť slabé miesta v Európe, v krajinách NATO, bude sa o to snažiť. Používa rôzne typy dronov s dlhým doletom, aby pochopil, ako je Európa pripravená,“ uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident okrem toho vyhlásil, že vyvíjať tlak na Rusko by mohla aj Čína. „Čína je tu tiež zastúpená, mocný národ, od ktorého je Rusko teraz úplne závislé. Ak by Čína skutočne chcela túto vojnu zastaviť, prinútila by Moskvu inváziu ukončiť. Bez Číny by Putinovo Rusko nebolo ničím. Čína však príliš často mlčí a drží si odstup namiesto toho, aby bola aktívna v záujme mieru,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
