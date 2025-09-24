Pellegrini sa v New Yorku zúčastnil na summite Slovak Pro
Prezident SR Peter Pellegrini sa v utorok v New Yorku zúčastnil na summite Slovak Pro, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia slovenských profesionálov pôsobiacich v zahraničí.
Tretí ročník konferencie prilákal približne 200 účastníkov z radov úspešných Slovákov pôsobiacich v oblasti biznisu, technológií, inovácií, vedy či kultúry. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini vo svojom príhovore označil summit za jedinečné miesto, kde sa slovenské zručnosti, talent a kreativita stretávajú tisíce kilometrov za hranicami vlasti. „Je to niečo, na čo Slovensko ako malá krajina musí byť vždy hrdé – na svojich talentovaných a kvalifikovaných ľudí,“ uviedol prezident.
Ocenil aj samotnú iniciatívu Slovak Pro, ktorá vytvára priestor na spájanie diaspóry, podporu podnikania a mentoring mladých talentov. „Spolupracujete, aj keď máte odlišné názory. To je niečo, čo sa rozdelené a polarizované Slovensko potrebuje naučiť aj doma,“ povedal a dodal, že práve schopnosť hľadať spoločnú dlhodobú víziu, ktorá stojí nad politickými spormi a presahuje volebné obdobia, je kľúčová pre budúcnosť krajiny.
Podľa Pellegriniho Slovensko musí v súčasnosti držať krok s dynamickými zmenami vo svete. „Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme sa rýchlejšie posúvať k znalostnej ekonomike, ktorá stojí na čistých energiách a inováciách. A toto všetko nie je možné bez talentov v širokej škále oblastí,“ pokračoval prezident.
Pellegrini zároveň vyzdvihol úlohu Slovákov pôsobiacich v zahraničí, ktorí sú podľa jeho názoru významným zdrojom skúseností a kontaktov pre svoju vlasť. „Už dnes šírite posolstvo o svojej krajine svojimi vedomosťami, odbornosťou a hodnotami. Ako ľudia úspešní vo svojich odboroch vlastníte cenné siete, ktoré vám dokážu otvárať mnohé dvere,“ povedal prezident SR a dodal, že s ich oddanosťou Slovensku a talentom sú pre našu krajinu vzácnym zdrojom, a to aj v Spojených štátoch.
Prezident na summite Slovak Pro predstavil tiež zámer pokračovať v sérií tematických okrúhlych stolov, ktoré by mali vyvrcholiť summitom o budúcnosti Slovenska. „Verím, že vaše odborné znalosti a nápady by mohli byť v tomto procese veľmi užitočné. Všetkých vás pozývam k účasti – neváhajte prísť s nápadmi a návrhmi ako môžeme spoločne posunúť Slovensko vpred,“ vyhlásil Pellegrini a na účastníkov sa obrátil s výzvou, aby neváhali ich nápady zdieľať. Podľa slov prezidenta budú všetky podnety starostlivo zohľadnené a budú predstavovať cenný príspevok do diskusie o budúcnosti Slovenska.
Slovak Pro je nezisková iniciatíva slovenských profesionálov v New Yorku, ktorá vznikla v roku 2001. Dnes združuje vyše 3000 členov pôsobiacich v USA a Kanade a patrí medzi najvplyvnejšie siete Slovákov v zahraničí. Organizuje konferencie, networkingové podujatia a mentoringové programy, ktorých cieľom je podporovať talenty, inovácie a obchodné príležitosti. Zároveň prepája slovenskú diaspóru so Slovenskom a prispieva k posilňovaniu slovensko-amerických vzťahov.
