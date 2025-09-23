  • Články
Diviak prerazil dvere domu. Policajt ho chcel skrotiť pomocou lasa

  • DNES - 21:26
  • Lehigh Acres
Diviak prerazil dvere domu. Policajt ho chcel skrotiť pomocou lasa

Majiteľ domu si myslel, že zažil bombový útok.

Desivý zážitok má za sebou 82-ročný obyvateľ Lehigh Acres na Floride, ktorému do domu vtrhol diviak. Zviera najprv zaútočilo na jeho psa a následne sa postavilo aj proti privolaným policajtom. Celý incident zachytili kamery na ich uniformách.

Majiteľ domu, Edward Wells, pre lokálnu televíziu WFTX opísal moment, keď sa všetko začalo. „Ozval sa obrovský výbuch. Bolo to ako výstrel z brokovnice, len oveľa hlasnejšie,“ povedal, pričom si myslel, že ide o bombový útok.

Príčinou ohlušujúcej rany bol približne 135-kilogramový diviak, ktorý podľa Wellsa prerazil dvere. Než sa stihol spamätať, divoké zviera napadlo jeho psa Baileyho a následne rozbilo posuvné sklenené dvere. Potom sa na takmer 40 minút usídlilo v obývačke.

BOARGLARY IN PROGRESS

This Lehigh Acres animal had a interaction with our deputies! Yesterday, we responded to a burglary on 3rd Street E. Deputies learned the "suspect" went , busting through a sliding glass door. We were able to remove the boar from the home, sending him - the woods!

Uverejnil používateľ Lee County Sheriff's Office Piatok 5. septembra 2025

Keď na miesto dorazili zástupcovia šerifa, našli diviaka prekvapivo pokojne stáť uprostred miestnosti. Situácia sa však dramaticky zmenila, akonáhle sa k nemu priblížili. Zviera začalo útočiť a jeden z policajtov povedal druhému, aby mu priniesol lano.

Jeden z mužov zákona sa pokúsil diviaka chytiť do lasa, no ten sa mu vytrhol a opäť zaútočil. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o odchyt sa diviakovi podarilo uniknúť preč od domu. „Mieri na východ, smerom k lesu,“ informoval jeden z policajtov kolegov.

Pes Bailey po útoku potreboval niekoľko stehov, no podľa majiteľa sa zotavuje. Diviak, ktorý spôsobil značné škody a poriadny šok, unikol späť do divočiny.

Zdroj: Info.sk, TM, channel3000.com
