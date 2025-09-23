Trump: Ukrajina by mohla získať od Ruska späť všetko svoje územie, Rusko bojuje bezcieľne
- DNES - 22:26
- New York
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie od Ruska.
O významnom posune vo svojom postoji informoval po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Trump len krátko predtým uviedol, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru Aliancie.
„Myslím si, že Ukrajina, s podporou Európskej únie, je schopná bojovať a získať späť celú Ukrajinu vo svojej pôvodnej podobe,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social po rozhovore so Zelenským.
Rusko „bojuje bezcieľne“ po troch rokoch vojny, tvrdí šéf Bieleho domu, ktorý zjavne zmenil názor len mesiac po tom, ako sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Prezident USA v minulosti prejavoval len vlažnú podporu Zelenskému, s ktorým mal vo februári ostrú výmenu názorov v Oválnej pracovni, kde vyhlásil, že Ukrajina „nemá karty“ na víťazstvo.
V utorkovom príspevku však Trump označil Rusko za „papierového tigra“ s tým, že „Putin a Rusko sú vo veľkých ekonomických ťažkostiach a toto je čas, aby Ukrajina konala“.
„S časom, trpezlivosťou a finančnou podporou Európy a najmä NATO sú pôvodné hranice, z ktorých sa táto vojna začala, určite možnosťou. Prečo nie,“ dodal Trump.
Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier
Donald Trump by mohol získať Nobelovu cenu za mier len vtedy, ak by zastavil konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, povedal v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Fico: Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá svetového poriadku
Bude mimoriadne dôležité pristúpiť k strategickej dohode medzi najväčšími mocnosťami a nastoliť nové pravidlá.
Trump: NATO by malo zostreľovať ruské drony, ak narušia jeho vzdušný priestor
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
Meloniová: Taliansko uzná Palestínu až po prepustení rukojemníkov
Taliansko uzná palestínsky štát len v prípade, ak budú prepustení všetci izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy a ak bude militantné hnutie Hamas vylúčené z prípadnej účasti na vláde.