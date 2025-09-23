  • Články
Trump: Ukrajina by mohla získať od Ruska späť všetko svoje územie, Rusko bojuje bezcieľne

  • DNES - 22:26
  • New York
Trump: Ukrajina by mohla získať od Ruska späť všetko svoje územie, Rusko bojuje bezcieľne

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie od Ruska.

O významnom posune vo svojom postoji informoval po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Trump len krátko predtým uviedol, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru Aliancie.

Myslím si, že Ukrajina, s podporou Európskej únie, je schopná bojovať a získať späť celú Ukrajinu vo svojej pôvodnej podobe,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social po rozhovore so Zelenským.

Rusko „bojuje bezcieľne“ po troch rokoch vojny, tvrdí šéf Bieleho domu, ktorý zjavne zmenil názor len mesiac po tom, ako sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

Prezident USA v minulosti prejavoval len vlažnú podporu Zelenskému, s ktorým mal vo februári ostrú výmenu názorov v Oválnej pracovni, kde vyhlásil, že Ukrajina „nemá karty“ na víťazstvo.

V utorkovom príspevku však Trump označil Rusko za „papierového tigra“ s tým, že „Putin a Rusko sú vo veľkých ekonomických ťažkostiach a toto je čas, aby Ukrajina konala“.

S časom, trpezlivosťou a finančnou podporou Európy a najmä NATO sú pôvodné hranice, z ktorých sa táto vojna začala, určite možnosťou. Prečo nie,“ dodal Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
