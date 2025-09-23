  • Články
Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier

  DNES - 22:24
  Paríž
Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier

Americký prezident Donald Trump by mohol získať Nobelovu cenu za mier len vtedy, ak by zastavil konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, povedal v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre televíziu BFMTV na okraj Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Nobelova cena za mier je možná len vtedy, ak zastavíte tento konflikt,“ vyhlásil Macron v rozhovore a dodal, že „v súčasnej situácii je len jedna osoba, ktorá by mohla niečo urobiť – americký prezident“. Argumentoval faktom, že práve Spojené štáty Izraelu dodávajú zbrane, „ktoré umožňujú viesť konflikt v Gaze“.

Musíte vyvinúť tlak na izraelskú vládu, aby zastavila konflikt v Gaze, aby sme konečne oslobodili rukojemníkov,“ ktorých zadržiava Hamas, pokračoval francúzsky líder.

Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN uznalo Palestínsky štát. Macron však v utorkovom rozhovore zdôraznil, že tento štát „bude skutočne vytvorený v deň, keď ho uzná Izrael“.

Existujú obavy, že by Izrael mohol na tento krok Paríža reagovať odvetnými opatreniami, ako je napríklad zatvorenie francúzskeho konzulátu v Jeruzaleme, vysvetľuje agentúra AFP. „Sme pripravení. Naplánovali sme všetky možné scenáre, čo znamená, že nikdy nezostaneme nečinní. Len plánujeme a vždy budeme brániť záujmy Francúzska,“ vyhlásil Macron bez ďalších podrobností.

Zdroj: Info.sk, TASR
