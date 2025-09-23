Macron: Ak Trump ukončí konflikt v Gaze, môže získať Nobelovu cenu za mier
- DNES - 22:24
- Paríž
Americký prezident Donald Trump by mohol získať Nobelovu cenu za mier len vtedy, ak by zastavil konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, povedal v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre televíziu BFMTV na okraj Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Nobelova cena za mier je možná len vtedy, ak zastavíte tento konflikt,“ vyhlásil Macron v rozhovore a dodal, že „v súčasnej situácii je len jedna osoba, ktorá by mohla niečo urobiť – americký prezident“. Argumentoval faktom, že práve Spojené štáty Izraelu dodávajú zbrane, „ktoré umožňujú viesť konflikt v Gaze“.
„Musíte vyvinúť tlak na izraelskú vládu, aby zastavila konflikt v Gaze, aby sme konečne oslobodili rukojemníkov,“ ktorých zadržiava Hamas, pokračoval francúzsky líder.
Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN uznalo Palestínsky štát. Macron však v utorkovom rozhovore zdôraznil, že tento štát „bude skutočne vytvorený v deň, keď ho uzná Izrael“.
Existujú obavy, že by Izrael mohol na tento krok Paríža reagovať odvetnými opatreniami, ako je napríklad zatvorenie francúzskeho konzulátu v Jeruzaleme, vysvetľuje agentúra AFP. „Sme pripravení. Naplánovali sme všetky možné scenáre, čo znamená, že nikdy nezostaneme nečinní. Len plánujeme a vždy budeme brániť záujmy Francúzska,“ vyhlásil Macron bez ďalších podrobností.
Trump: Ukrajina by mohla získať od Ruska späť všetko svoje územie, Rusko bojuje bezcieľne
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie od Ruska.
Fico: Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá svetového poriadku
Bude mimoriadne dôležité pristúpiť k strategickej dohode medzi najväčšími mocnosťami a nastoliť nové pravidlá.
Trump: NATO by malo zostreľovať ruské drony, ak narušia jeho vzdušný priestor
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
Meloniová: Taliansko uzná Palestínu až po prepustení rukojemníkov
Taliansko uzná palestínsky štát len v prípade, ak budú prepustení všetci izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy a ak bude militantné hnutie Hamas vylúčené z prípadnej účasti na vláde.