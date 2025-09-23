Trump: NATO by malo zostreľovať ruské drony, ak narušia jeho vzdušný priestor
- DNES - 21:46
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako členské štáty aliancie odsúdili Moskvu za porušenie estónskeho vzdušného priestoru, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Áno, súhlasím s tým,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či by takýto krok podporil.
Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru troma ruskými stíhačkami MiG-31 v piatok 19. septembra. Do estónskeho vzdušného priestoru vstúpili bez povolenia na približne 12 minút, kým boli donútené ho opustiť.
Vyjadrenie šéfa Bieleho domu prišlo krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraj Valného zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN).
Ukrajinský líder v utorok oznámil, že počas ich stretnutia bude Trumpa informovať o vývoji na bojisku v súvislosti s vojnou s Ruskom. Diskutovať by mali aj o bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Zelenskyj dodal, že sa snaží o väčší tlak západných krajín na Rusko a jeho cieľom je tiež zabrániť Európanom v nákupe ruskej ropy a plynu.
Fico: Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá svetového poriadku
Bude mimoriadne dôležité pristúpiť k strategickej dohode medzi najväčšími mocnosťami a nastoliť nové pravidlá.
Meloniová: Taliansko uzná Palestínu až po prepustení rukojemníkov
Taliansko uzná palestínsky štát len v prípade, ak budú prepustení všetci izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy a ak bude militantné hnutie Hamas vylúčené z prípadnej účasti na vláde.
Rutte vyzval Rusko, aby nepokračovalo v narušovaní vzdušného priestoru
Nedávne kroky Ruska, ako bolo vniknutie dronov do poľského a rumunského vzdušného priestoru a narušenie estónskeho vzdušného priestoru stíhačkami, boli buď úmyselné, ale výsledkom „jasnej neschopnosti“.
Trump: Európska únia musí okamžite prestať kupovať ruskú ropu
Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska, vyhlásil v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov americký prezident Donald Trump.