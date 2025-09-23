Rýchlik zrazil osobu na priecestí
V dôsledku nehody museli prerušiť železničnú dopravu.
Na železničnej trati v úseku Príbovce-Rakovo - Martin došlo dnes večer k tragédií. Rýchlik R 944 krátko po 19.30 hod. zrazil na železničnom priecestí osobu pohybujúcu sa v koľajisku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.
Rušňovodič aj napriek okamžitému použitiu bŕzd už nedokázal zrážke zabrániť. Železniční policajti na mieste urobili potrebné úkony.
V dôsledku nehody bola železničná doprava v úseku Príbovce-Rakovo - Martin prerušená. Viaceré vlaky boli odrieknuté alebo výrazne meškajú.
ZSSK ohlásila nasledujúce zmeny:
- R 945 (Vrútky 20:11 - Zvolen os. st. 21:54) je odrieknutý v úseku Martin - Zvolen os. st. Náhrada: R 947
- R 947 (Vrútky 21:13 - Zvolen os. st. 22:54) je odrieknutý v úseku Vrútky - Martin. Náhrada: Os 7557.
