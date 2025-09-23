  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
15°Bratislava

Rýchlik zrazil osobu na priecestí

  • DNES - 21:27
  • Martin
Rýchlik zrazil osobu na priecestí

V dôsledku nehody museli prerušiť železničnú dopravu.

Na železničnej trati v úseku Príbovce-Rakovo - Martin došlo dnes večer k tragédií. Rýchlik R 944 krátko po 19.30 hod. zrazil na železničnom priecestí osobu pohybujúcu sa v koľajisku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti.

Rušňovodič aj napriek okamžitému použitiu bŕzd už nedokázal zrážke zabrániť. Železniční policajti na mieste urobili potrebné úkony.

V dôsledku nehody bola železničná doprava v úseku Príbovce-Rakovo - Martin prerušená. Viaceré vlaky boli odrieknuté alebo výrazne meškajú.

ZSSK ohlásila nasledujúce zmeny:

  • R 945 (Vrútky 20:11 - Zvolen os. st. 21:54) je odrieknutý v úseku Martin - Zvolen os. st. Náhrada: R 947
  • R 947 (Vrútky 21:13 - Zvolen os. st. 22:54) je odrieknutý v úseku Vrútky - Martin. Náhrada: Os 7557.
Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ vydal výstrahu, platí už od polnoci

SHMÚ vydal výstrahu, platí už od polnoci

DNES - 20:28Domáce

SHMÚ vydal pre viaceré okresy výstrahy.

Namiesto 6. januára má byť sviatkom bez dňa pracovného pokoja 15. september

Namiesto 6. januára má byť sviatkom bez dňa pracovného pokoja 15. september

DNES - 20:08Domáce

Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september.

Prezident reagoval na Dankovu výzvu, žiada o vysvetlenie účelu cesty Šimkovičovej do USA

Prezident reagoval na Dankovu výzvu, žiada o vysvetlenie účelu cesty Šimkovičovej do USA

DNES - 19:17Domáce

Z ministrov je v delegácii na VZ OSN len šéf diplomacie Juraj Blanár.

Kaliňák: Najväčším problémom v Európe sú aktuálne kapacity obranného priemyslu

Kaliňák: Najväčším problémom v Európe sú aktuálne kapacity obranného priemyslu

DNES - 18:33Domáce

Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák po rokovaní s ministrami obrany v rámci Stredoeurópskej obrannej spolupráce v Bratislave.

Vosveteit.sk
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváreZnepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP