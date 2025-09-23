Pozor na tieto nebezpečné produkty, Pepco ich sťahuje z predaja
- DNES - 22:03
- Bratislava
Zákazníci môžu tieto výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.
Obchodný reťazec Pepco sťahuje z predaja nebezpečné výrobky, ktoré boli v ponuke na viacerých trhoch vrátane slovenského a českého. Spoločnosť PEPCO o tom informuje zákazníkov prostredníctvom svojej webovej stránky. Tri druhy keramického riadu môžu byť nebezpečné, obzvlášť pre deti. Dôvodom je nadmerná migrácia olova z produktov.
Nebezpečné produkty pre deti
Foto: pepco.sk
Z trhu sťahujú keramický hrnček, misku a tanier s motívom Labakovej patroly. Konkrétne ide o produkty:
- PLU 620733 keramický hrnček s licenciou Labková patrola KIDS 230 ml
- PLU 620734 keramická miska s licenciou Labková patrola KIDS 540 ml
- PLU 620736 keramický tanier s licenciou Labková patrola KIDS 19 cm
„Výrobky nespĺňajú požiadavky smernice Rady 84/500/EHS o keramických materiáloch určených na styk s potravinami z dôvodu nadmernej migrácie olova,” uvádza spoločnosť PEPCO v tlačovej správe.
Spoločnosť Pepco žiada spotrebiteľov, aby zakúpené produkty vrátili do najbližšej predajne Pepco. „Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku,“ dodáva PEPCO.
Minulý mesiac musel reťazec Pepco stiahnuť z predaja chlapčenskú baseballovú bundu. V máji tohto roka stiahol reťazec z predaja ďalšie dva produkty. Chlapčenská bunda aj modrá šiltovka predstavovali riziko pre deti v dôsledku nebezpečenstva udusenia a v balónikoch v tvare srdca boli potvrdené nepovolené látky.
Automobilka Jaguar zostavuje harmonogram postupného nábehu výroby
Automobilka Jaguar Land Rover bude v najbližších dňoch zostavovať harmonogram postupného opätovného spustenia výroby.
Európska komisia požaduje od internetových gigantov informácie o boji proti podvodom
Európska komisia požaduje od spoločností Apple, Google, Microsoft a Booking.com informácie o boji proti finančným podvodom na svojich platformách.
Donald Tusk: Poľsko vypíše zákazku na železnicu pre rýchlosti nad 300 km/h
Budúcnosť Poľska bude závisieť od rozvoja železnice, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk na otvorení 16. ročníka medzinárodného železničného veľtrhu TRAKO v Gdansku.
Cena zlata vzrástla na nový rekord, prekonala hranicu 3790 USD/unca
Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov, keď v utorok zaznamenala nové maximum vyše 3790 USD za troyskú uncu (31,1 g).