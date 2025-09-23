  • Články
Utorok, 23.9.2025
Pozor na tieto nebezpečné produkty, Pepco ich sťahuje z predaja

  • DNES - 22:03
  • Bratislava
Zákazníci môžu tieto výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni Pepco.

Obchodný reťazec Pepco sťahuje z predaja nebezpečné výrobky, ktoré boli v ponuke na viacerých trhoch vrátane slovenského a českého. Spoločnosť PEPCO o tom informuje zákazníkov prostredníctvom svojej webovej stránky. Tri druhy keramického riadu môžu byť nebezpečné, obzvlášť pre deti. Dôvodom je nadmerná migrácia olova z produktov.

Nebezpečné produkty pre deti

Foto: pepco.sk

Z trhu sťahujú keramický hrnček, misku a tanier s motívom Labakovej patroly. Konkrétne ide o produkty:

  • PLU 620733 keramický hrnček s licenciou Labková patrola KIDS 230 ml
  • PLU 620734 keramická miska s licenciou Labková patrola KIDS 540 ml
  • PLU 620736 keramický tanier s licenciou Labková patrola KIDS 19 cm

„Výrobky nespĺňajú požiadavky smernice Rady 84/500/EHS o keramických materiáloch určených na styk s potravinami z dôvodu nadmernej migrácie olova,” uvádza spoločnosť PEPCO v tlačovej správe.

Spoločnosť Pepco žiada spotrebiteľov, aby zakúpené produkty vrátili do najbližšej predajne Pepco. „Náklady za nákup produktu vám budú vrátené. Nemusíte predkladať doklad o kúpe výrobku,“ dodáva PEPCO.

Minulý mesiac musel reťazec Pepco stiahnuť z predaja chlapčenskú baseballovú bundu. V máji tohto roka stiahol reťazec z predaja ďalšie dva produkty. Chlapčenská bunda aj modrá šiltovka predstavovali riziko pre deti v dôsledku nebezpečenstva udusenia a v balónikoch v tvare srdca boli potvrdené nepovolené látky.

Zdroj: Info.sk, pepco.sk
