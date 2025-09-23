SHMÚ vydal výstrahu, platí už od polnoci
SHMÚ vydal pre viaceré okresy výstrahy.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy Košického kraja výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. Platia predbežne od stredajšej (24. 9.) polnoci až do štvrtka 25. septembra. Informoval o tom na svojom webe.
V okresoch Rožňava, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch až 70 kilometrov za hodinu.
Upozornili, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.
