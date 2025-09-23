  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
15°Bratislava

SHMÚ vydal výstrahu, platí už od polnoci

  • DNES - 20:28
  • Bratislava
SHMÚ vydal výstrahu, platí už od polnoci

SHMÚ vydal pre viaceré okresy výstrahy.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy Košického kraja výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. Platia predbežne od stredajšej (24. 9.) polnoci až do štvrtka 25. septembra. Informoval o tom na svojom webe.

V okresoch Rožňava, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce a Trebišov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch až 70 kilometrov za hodinu.

Upozornili, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Namiesto 6. januára má byť sviatkom bez dňa pracovného pokoja 15. september

Namiesto 6. januára má byť sviatkom bez dňa pracovného pokoja 15. september

DNES - 20:08Domáce

Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september.

Prezident reagoval na Dankovu výzvu, žiada o vysvetlenie účelu cesty Šimkovičovej do USA

Prezident reagoval na Dankovu výzvu, žiada o vysvetlenie účelu cesty Šimkovičovej do USA

DNES - 19:17Domáce

Z ministrov je v delegácii na VZ OSN len šéf diplomacie Juraj Blanár.

Kaliňák: Najväčším problémom v Európe sú aktuálne kapacity obranného priemyslu

Kaliňák: Najväčším problémom v Európe sú aktuálne kapacity obranného priemyslu

DNES - 18:33Domáce

Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák po rokovaní s ministrami obrany v rámci Stredoeurópskej obrannej spolupráce v Bratislave.

Až 90-percentám kardiovaskulárnych ochorení sa dá predísť

Až 90-percentám kardiovaskulárnych ochorení sa dá predísť

DNES - 17:44Domáce

Až 90-percentám kardiovaskulárnych ochorení sa dá predísť vďaka prevencii, zdravému životnému štýlu a dostupnej liečbe.

Vosveteit.sk
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopreduAmerické letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útokPOZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváreZnepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP