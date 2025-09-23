Namiesto 6. januára má byť sviatkom bez dňa pracovného pokoja 15. september
Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september.
Celkový počet sviatkov, počas ktorých sa bude pracovať, by sa zmeniť nemal. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok počas rozpravy k balíku konsolidačných opatrení v Národnej rade (NR) SR predstavil koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD).
Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka, vláda takto plánuje získať dodatočné peniaze do rozpočtu. Vládny návrh zákona, o ktorom rokuje parlament, navrhoval dočasné zrušenie dňa pracovného pokoja 1. januára a 8. mája a trvalé zrušenie 17. novembra. O konečnej podobe právnej normy rozhodnú poslanci v najbližších dňoch, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.
Zámerom predstavenej zmeny je podľa Karasa ponechanie rusínskych Vianoc a sviatku Troch kráľov, teda 6. januára ako dňa pracovného pokoja. „Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť legislatívu so spoločenskou realitou, rešpektovať kultúrne a kresťanské tradície a zároveň zohľadniť pripomienky občanov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnostnej menšine. Prijatím tohto návrhu dávame jasný signál, že si vážime rozmanitosť a kultúrne dedičstvo všetkých národnostných skupín žijúcich na Slovensku a kresťanskú tradíciu,“ vysvetlil koaličný poslanec.
