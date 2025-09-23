Rutte vyzval Rusko, aby nepokračovalo v narušovaní vzdušného priestoru
- DNES - 18:45
- Brusel
Nedávne kroky Ruska, ako bolo vniknutie dronov do poľského a rumunského vzdušného priestoru a narušenie estónskeho vzdušného priestoru stíhačkami, boli buď úmyselné, ale výsledkom „jasnej neschopnosti“. Vyhlásil to v utorok generálny tajomník NATO Mark Rutte, informuje TASR podľa agentúr Reuters, AFP a DPA.
„Nechceme, aby Rusko pokračovalo v tomto nebezpečnom správaní, či je úmyselné, alebo nie,“ povedal Rutte na tlačovej konferencii v Bruseli.
Po novinárskej otázke, či by NATO zostrelilo ruské lietadlá vo vzdušnom priestore Aliancie, Rutte uviedol, že rozhodnutia v takýchto prípadoch sa robia v „reálnom čase“. Založené sú na dostupných informáciách o tom, či sú tieto lietadlá hrozbou, aký je účel ich letu, vyzbrojenie a možné riziko pre spojenecké sily, civilistov alebo infraštruktúru.
Pri poslednom vniknutí ruských stíhačiek do estónskeho vzdušného priestoru minulý týždeň Severoatlantická aliancia situáciu nezhodnotila tak, že predstavujú bezprostrednú hrozbu. Preto ich rýchlo reagujúce lietadlá NATO bez eskalácie vyprevadili z estónskeho vzdušného priestoru, doplnil Rutte.
V prípade preletu dronov nad letiskom v dánskej Kodani, ktoré v pondelok neskoro večer narušilo jeho prevádzku, je podľa šéfa NATO priskoro hovoriť o spojení s predošlými ruskými narušeniami vzdušného priestoru.
„Dáni momentálne presne posudzujú, čo sa stalo, aby zistili, kto za tým stál. Sme vo veľmi úzkom kontakte. Takže je priskoro o tom hovoriť,“ doplnil Rutte s tým, že sa spojil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.
Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady (NAC), hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení konzultácií na žiadosť Tallinnu. Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb.
