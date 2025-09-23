  • Články
Až 90-percentám kardiovaskulárnych ochorení sa dá predísť

  DNES - 17:44
  Bratislava
Až 90-percentám kardiovaskulárnych ochorení sa dá predísť vďaka prevencii, zdravému životnému štýlu a dostupnej liečbe.

Pri príležitosti nadchádzajúceho 25. výročia Svetového dňa srdca (29. 9.) na to upozornili odborníci na utorkovej tlačovej konferencii. Zároveň sa pridali ku globálnej kampani Nevynechaj ani jeden úder, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti predchádzať týmto ochoreniam.

Téma tohto roka v podobe sloganu Srdce a cievy - jeden tím nám pripomína, že iba spoločne - lekári, pacienti a partneri - dokážeme dosiahnuť skutočnú zmenu,“ ozrejmila správkyňa Slovenskej nadácie srdca Ivana Šoóšová.

Odborníci upozornili, že podľa údajov Štatistického úradu SR zomrelo v roku 2024 na choroby obehovej sústavy približne 24.300 ľudí, čo predstavuje 45 percent zo všetkých úmrtí. „Z údajov z Eurostatu/Európskej komisie vyplýva, že na Slovensku je mimoriadne vysoká miera úmrtí na ischemickú chorobu srdca - až 433 úmrtí na 100.000 obyvateľov, čo je viac ako trojnásobok priemeru EÚ,“ dodali.

Ako uviedli, pacientom sa predlžuje život vďaka prístupu k liekom. „Je však dôležité, aby pacient užíval predpísané lieky pravidelne. Ak sa tak nedeje, môže mu poisťovňa zamietnuť inovatívnu liečbu,“ upozornil kardiológ Ľuboš Roháč. Pacient by si podľa neho mal uvedomiť, že veľa doživotne užívaných liekov neprináša náhly pocit úľavy od bolesti alebo dramatické zlepšenie kvality života. „Pacient nepociťuje ‚rozdiel‘, necíti sa lepšie, ale ani horšie, no v porovnaní s liekmi, ktoré prinášajú len úľavu od symptómov, tieto lieky reálne znižujú riziko komplikácií a často aj úmrtia,“ vysvetlil.

Zároveň si pacienti po infarkte myokardu, akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode alebo pri ochorení periférnych artérií podľa neho musia uvedomiť, že niektoré lieky budú užívať doživotne. „Ako prevenciu proti ďalšej príhode alebo smrti,“ dodal Roháč. Odporúča tiež, aby sa pacienti zamysleli nad svojím životným štýlom a pokúsili sa ho zmeniť.

Medzi rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení patria vysoký krvný tlak, neaktívny životný štýl, nezdravá strava a z toho vyplývajúca obezita, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu a znečistené ovzdušie. V rámci prevencie odborníci odporúčajú zostať aktívny. „Doprajte si pohyb minimálne 30 minút denne a aspoň 5-krát týždenne v podobe fyzickej aktivity strednej intenzity,“ podotkli. Dôležité je tiež jesť viac rastlinnej stravy, obmedziť soľ, červené mäso a spracované jedlá, rovnako alkohol a cigarety. Apelujú aj na udržiavanie zdravej hmotnosti a zvládanie stresu. „Absolvujte pravidelné preventívne prehliadky - vyšetrenie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
