SaS: Pavol Gašpar musí skončiť vo funkcii riaditeľa SIS, ohrozuje bezpečnosť Slovenska
Opozičná SaS považuje zotrvanie Pavla Gašpara na čele Slovenskej informačnej služby (SIS) za neakceptovateľné. Jeho pôsobenie podľa SaS ohrozuje bezpečnosť Slovenska a degraduje dôveryhodnosť tajnej služby doma aj v zahraničí.
„Pavol Gašpar každým dňom ukazuje, že nikdy nebol pripravený na to, aby zobral bremeno takejto významnej funkcie. A treba si pripomínať, že my tu teraz nie sme v nejakých pokojných mierových časoch. Máme vojnu rovno vedľa v susednej krajine na Ukrajine, do Poľska lietajú ruské drony, narúša sa vzdušný priestor u našich partnerov v rámci Severoatlantického paktu a treba v tomto celom vnímať, kde je Slovenská republika,“ vyhlásila na utorkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.
Kolíková pochybuje o tom, že šéf slovenskej tajnej služby má dôveru u svojich zahraničných partnerov. Vyčíta mu aj okolnosti jeho dopravnej nehody a najnovšie informácie o tom, že by jeho diplomová práca mala byť plagiátom. Pripomenula tiež, že riaditeľ SIS mal vynášať tajné informácie v rámci rodiny.
Denník Sme zverejnil informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Gašpar vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.
Vážna nehoda: Auto skončilo v priekope staveniska
Nehoda osobného auta si vyžiadala troch zranených.
MZ: Špecialisti po novom môžu zamestnať aj praktickú sestru - asistenta
Špecializované ambulancie sa po novom môžu rozhodnúť, či zamestnajú sestru alebo praktickú sestru - asistenta. Doteraz museli zamestnávať sestru.
UNIZA počas otvorenia 73. akademického roku odhalila lietadlo z roku 1975
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v pondelok (22. 9.) slávnostne otvorila 73. akademický rok. V aktuálnom akademickom roku privítala 2381 nových študentov bakalárskeho štúdia.
Po prevrátení štvorkolky v obci Klokočov skončili dve osoby v nemocnici
Po prevrátení štvorkolky v sobotu 20. septembra na miestnej komunikácii v obci Klokočov v okrese Čadca skončili dve osoby v nemocnici.