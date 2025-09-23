Automobilka Jaguar zostavuje harmonogram postupného nábehu výroby
- DNES - 16:11
- Nitra
Automobilka Jaguar Land Rover bude v najbližších dňoch zostavovať harmonogram postupného opätovného spustenia výroby.
Tú plánuje obnoviť od začiatku októbra. Potvrdila to manažérka komunikácie Jaguar Land Rover Slovakia Katarína Chlebová.
Spoločnosť bude zároveň podľa slov Chlebovej pokračovať vo vyšetrovaní. „Naše tímy pracujú nepretržite v úzkej spolupráci s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, britským Národným centrom kybernetickej bezpečnosti a orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sme zabezpečili bezpečnú a spoľahlivú obnovu našich systémov.“
Spoločnosť Jaguar Land Rover v utorok informovala kolegov, dodávateľov a partnerov o posune opätovného spustenia výroby po kybernetickom útoku na 1. októbra. Prioritou zostáva podpora zákazníkov, dodávateľov, kolegov a predajcov. „Plne si uvedomujeme, že toto obdobie je pre nich veľmi náročné,“ skonštatovala Chlebová.
