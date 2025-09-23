Vážna nehoda: Auto skončilo v priekope staveniska
Nehoda osobného auta si vyžiadala troch zranených.
Dopravná nehoda osobného auta v pondelok (22.9.) večer v katastri Lietavskej Lúčky v okrese Žilina si vyžiadala tri zranené osoby. Vozidlo skončilo v priekope staveniska mosta, približne štyri metre pod úrovňou terénu. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
„Jedna osoba sa nachádzala vo vozidle a dve mimo neho. Osobe v aute pomáhali občania. K vozidlu a osobám sa hasiči dostali pomocou hadíc a rebríka. Vozidlo stabilizovali stabilizačnými prvkami,“ priblížil HaZZ.
Na miesto sa podľa neho postupne dostavila záchranná zdravotná služba, polícia, zamestnankyňa staveniska a odťahová služba. Zranené osoby záchranári ošetrili a preniesli na nosidlách do sanitných vozidiel, havarované vozidlo naložila a odviezla odťahová služba.
Polícia spresnila, že k nehode došlo na ceste I/64.
„Štyridsaťdeväťročná žena viedla osobné motorové vozidlo Mercedes-Benz v smere jazdy od Žiliny na Rajec, keď z doposiaľ nezistených príčin prešla cez riadne označené stavenisko mosta ponad rieku Rajčianka a s vozidlom narazila do betónového mostného piliera mosta,“ opísali policajti.
Pri nehode podľa nich utrpeli vodička, 36-ročný a 32-ročný spolujazdec zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice.
Vodičku podrobili policajti na mieste dychovej skúške a orientačnému testu na omamné a psychotropné látky s negatívnym výsledkom. „Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.
Foto: KRPZZA
MZ: Špecialisti po novom môžu zamestnať aj praktickú sestru - asistenta
Špecializované ambulancie sa po novom môžu rozhodnúť, či zamestnajú sestru alebo praktickú sestru - asistenta. Doteraz museli zamestnávať sestru.
UNIZA počas otvorenia 73. akademického roku odhalila lietadlo z roku 1975
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v pondelok (22. 9.) slávnostne otvorila 73. akademický rok. V aktuálnom akademickom roku privítala 2381 nových študentov bakalárskeho štúdia.
Po prevrátení štvorkolky v obci Klokočov skončili dve osoby v nemocnici
Po prevrátení štvorkolky v sobotu 20. septembra na miestnej komunikácii v obci Klokočov v okrese Čadca skončili dve osoby v nemocnici.
GP podá správnu žalobu v prípade nevyhovenia infožiadosti rezortom vnútra
Generálna prokuratúra SR podá správnu žalobu na Správny súd v Bratislave vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka rezortom vnútra.