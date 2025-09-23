  • Články
Vážna nehoda: Auto skončilo v priekope staveniska

  • DNES - 15:39
  • Lietavská Lúčka
Nehoda osobného auta si vyžiadala troch zranených.

Dopravná nehoda osobného auta v pondelok (22.9.) večer v katastri Lietavskej Lúčky v okrese Žilina si vyžiadala tri zranené osoby. Vozidlo skončilo v priekope staveniska mosta, približne štyri metre pod úrovňou terénu. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Jedna osoba sa nachádzala vo vozidle a dve mimo neho. Osobe v aute pomáhali občania. K vozidlu a osobám sa hasiči dostali pomocou hadíc a rebríka. Vozidlo stabilizovali stabilizačnými prvkami,“ priblížil HaZZ.

Na miesto sa podľa neho postupne dostavila záchranná zdravotná služba, polícia, zamestnankyňa staveniska a odťahová služba. Zranené osoby záchranári ošetrili a preniesli na nosidlách do sanitných vozidiel, havarované vozidlo naložila a odviezla odťahová služba.

Polícia spresnila, že k nehode došlo na ceste I/64.

Štyridsaťdeväťročná žena viedla osobné motorové vozidlo Mercedes-Benz v smere jazdy od Žiliny na Rajec, keď z doposiaľ nezistených príčin prešla cez riadne označené stavenisko mosta ponad rieku Rajčianka a s vozidlom narazila do betónového mostného piliera mosta,“ opísali policajti.

Pri nehode podľa nich utrpeli vodička, 36-ročný a 32-ročný spolujazdec zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice.

Vodičku podrobili policajti na mieste dychovej skúške a orientačnému testu na omamné a psychotropné látky s negatívnym výsledkom. „Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.

Foto: KRPZZA

Zdroj: Info.sk, TASR
