Störe: Rusko narušilo vzdušný priestor Nórska trikrát v tomto roku
- DNES - 14:40
- Oslo
Rusko narušilo vzdušný priestor Nórska trikrát v tomto roku, oznámil v utorok nórsky premiér Jonas Gahr Störe.
Nie je jasné, či išlo o úmysel alebo chybu, podľa neho je to v každom prípade neprijateľné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rusko narušilo nórsky vzdušný priestor trikrát počas tejto jari a leta,“ uviedol Störe vo vyhlásení, podľa ktorého išlo o prvé takéto prieniky zo strany Ruskom za posledné viac než desaťročie.
K prvému z incidentov došlo 25. apríla, keď na územie Nórska vstúpila ruská stíhačka Suchoj Su-24 a zotrvala tam štyri minúty. Do priestoru potom 24. júla na tri minúty preniklo aj dopravné lietadlo L-410 Turbolet. Stíhačka Suchoj Su-33 narušila vzdušný priestor Nórska 18. augusta na jednu minútu.
Premiér uviedol, že Oslo nedokáže vyhodnotiť, či boli narušenia úmyselné alebo spôsobené chybami v navigácii. Bez ohľadu na príčinu je to neprijateľné, to sme jasne dali najavo ruským úradom, zdôraznil.
„Udalosti v Nórsku sú menšieho rozsahu ako porušenia voči Estónsku, Poľsku a Rumunsku, a to ako z hľadiska miesta, tak aj trvania. Napriek tomu ich berieme veľmi vážne,“ dodal Störe.
V uplynulých týždňoch došlo k viacerým incidentom vo vzdušnom priestor krajín NATO, ktoré vyvolali znepokojenie aj odsúdenie. Napríklad v polovici septembra viacero ruských dronov vletelo do priestoru nad Poľskom a o niekoľko dní neskôr aj Rumunsko informovalo o narušení svojho vzdušného priestoru ruským dronom. Do estónskeho vzdušného priestoru minulý týždeň na niekoľko minút vstúpili tri ruské stíhačky MiG-31. Rusko toto narušenie poprelo tvrdiac, že jeho lietadlá zostali nad neutrálnymi vodami.
Nórsko ako členský štát NATO podľa AFP zohráva kľúčovú úlohu v monitorovaní vojenských aktivít na ďalekom severe Európy, kde má spoločnú námornú a pozemnú hranicu s Ruskom.
