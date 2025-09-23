Donald Tusk: Poľsko vypíše zákazku na železnicu pre rýchlosti nad 300 km/h
- DNES - 13:39
- Gdansk
Budúcnosť Poľska bude závisieť od rozvoja železnice, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk na otvorení 16. ročníka medzinárodného železničného veľtrhu TRAKO v Gdansku.
Oznámil, že v najbližších dňoch bude vyhlásená historická zákazka na vysokorýchlostnú železnicu, ktorá má umožniť cestovanie rýchlosťou nad 300 km/h.
Tusk zdôraznil, že železnica je pre krajinu nielen otázkou dopravnej, ale aj energetickej bezpečnosti. Dodal, že jej rozvoj sa stal jeho osobnou prioritou po návrate do domácej politiky. Podľa premiéra ide o investíciu do priemyslu, pracovných miest aj komfortu cestujúcich. „Našou prioritou je, aby železnica bola najdostupnejším dopravným prostriedkom pre všetkých Poliakov,“ uviedol.
Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak počas podujatia pripomenul, že rozvoj železníc je jedným z hlavných vládnych cieľov. V roku 2026 má jeho rezort hospodáriť s rozpočtom presahujúcim 100 miliárd zlotých (23,48 miliardy EUR), pričom podstatná časť pôjde na železnice - nákup vozňov, výstavbu nových tratí aj údržbu existujúcej infraštruktúry. Do roku 2035 má v Poľsku pribudnúť 1000 kilometrov nových železničných tratí.
Klimczak zároveň zdôraznil, že vláda nechce stavať len trate pre vysokorýchlostné vlaky, ale aj obnovovať regionálne a miestne spojenia. V decembri sa po 14 rokoch vráti osobná železnica do kúpeľného mesta Ciechocinek a v júni budúceho roka po 33 rokoch aj do mesta Lomža. Minister dodal, že hodnota tendrov vypísaných Poľskými železnicami (PKP) v auguste prekročila 20 miliárd PLN a PKP Intercity má u domácich výrobcov objednaný vozňový park za vyše 16,5 miliardy PLN.
Na veľtrhu TRAKO sa tento rok zúčastňuje takmer 700 vystavovateľov z 29 krajín vrátane Slovenska. Program zahŕňa viac ako 70 odborných podujatí a zároveň sa na ňom začínajú oslavy 100. výročia PKP a 200 rokov od zrodu železníc vo svete. Podujatie potrvá do piatka 26. septembra.
1 EUR = 4,259 PLN
