MZ: Špecialisti po novom môžu zamestnať aj praktickú sestru - asistenta
Špecializované ambulancie sa po novom môžu rozhodnúť, či zamestnajú sestru alebo praktickú sestru - asistenta. Doteraz museli zamestnávať sestru.
Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá upravuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení. Cieľom vyhlášky je umožniť efektívnejšie využívanie personálu i prístrojového vybavenia v ambulanciách.
„Stále platí, že každý zdravotnícky pracovník môže v ambulancii vykonávať iba tie úkony, na ktoré má oprávnenie, t. j. musí byť dodržaný rozsah stanovených kompetencií. Zároveň ambulancie dostanú aj možnosť zdieľania sestry a praktickej sestry - asistenta či prístrojového vybavenia pri prevádzke dvoch až štyroch ambulancií na rovnakom mieste,“ doplnilo ministerstvo.
Ozrejmilo, že nová vyhláška reflektuje potreby ambulantného sektora a ambulanciám umožní lepšie reagovať na personálne a prevádzkové výzvy. Zároveň podľa rezortu zachováva bezpečnostné a odborné štandardy poskytovania starostlivosti.
Vyhláška sa vzťahuje na všeobecné ambulancie, špecializované ambulancie, ambulancie pevnej a doplnkovej pohotovostnej služby, ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby, zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionáre, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné hospice a tkanivové zariadenia.
Vyhláška platí od pondelka (22. 9.) a na jej splnenie majú poskytovatelia prechodné obdobie do 30. júna 2027.
UNIZA počas otvorenia 73. akademického roku odhalila lietadlo z roku 1975
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v pondelok (22. 9.) slávnostne otvorila 73. akademický rok. V aktuálnom akademickom roku privítala 2381 nových študentov bakalárskeho štúdia.
Po prevrátení štvorkolky v obci Klokočov skončili dve osoby v nemocnici
Po prevrátení štvorkolky v sobotu 20. septembra na miestnej komunikácii v obci Klokočov v okrese Čadca skončili dve osoby v nemocnici.
GP podá správnu žalobu v prípade nevyhovenia infožiadosti rezortom vnútra
Generálna prokuratúra SR podá správnu žalobu na Správny súd v Bratislave vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka rezortom vnútra.
Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu
Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.