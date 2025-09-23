  • Články
MZ: Špecialisti po novom môžu zamestnať aj praktickú sestru - asistenta

  • DNES - 13:37
  • Bratislava
Špecializované ambulancie sa po novom môžu rozhodnúť, či zamestnajú sestru alebo praktickú sestru - asistenta. Doteraz museli zamestnávať sestru.

Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá upravuje minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení. Cieľom vyhlášky je umožniť efektívnejšie využívanie personálu i prístrojového vybavenia v ambulanciách.

Stále platí, že každý zdravotnícky pracovník môže v ambulancii vykonávať iba tie úkony, na ktoré má oprávnenie, t. j. musí byť dodržaný rozsah stanovených kompetencií. Zároveň ambulancie dostanú aj možnosť zdieľania sestry a praktickej sestry - asistenta či prístrojového vybavenia pri prevádzke dvoch až štyroch ambulancií na rovnakom mieste,“ doplnilo ministerstvo.

Ozrejmilo, že nová vyhláška reflektuje potreby ambulantného sektora a ambulanciám umožní lepšie reagovať na personálne a prevádzkové výzvy. Zároveň podľa rezortu zachováva bezpečnostné a odborné štandardy poskytovania starostlivosti.

Vyhláška sa vzťahuje na všeobecné ambulancie, špecializované ambulancie, ambulancie pevnej a doplnkovej pohotovostnej služby, ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby, zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionáre, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné hospice a tkanivové zariadenia.

Vyhláška platí od pondelka (22. 9.) a na jej splnenie majú poskytovatelia prechodné obdobie do 30. júna 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
