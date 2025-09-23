  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
18°Bratislava

Cena zlata vzrástla na nový rekord, prekonala hranicu 3790 USD/unca

  • DNES - 13:23
  • Londýn
Cena zlata vzrástla na nový rekord, prekonala hranicu 3790 USD/unca

Cena zlata pokračuje v prelamovaní rekordov, keď v utorok zaznamenala nové maximum vyše 3790 USD za troyskú uncu (31,1 g).

Investori čakajú na vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky (Fed), ktorý by mal naznačiť, akým smerom sa bude banka vo svojej menovej politike uberať. Napriek vyjadreniam niektorých šéfov regionálnych bánk Fedu investori naďalej predpokladajú, že Jerome Powell naznačí pokračovanie redukcie sadzieb.

Spotová cena zlata dosiahla v utorok historické maximum 3790,82 USD (3217,74 eura) za uncu. Neskôr sa mierne skorigovala a do 12.11 h SELČ zaznamenala 3784,01 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania znamená rast o 1 %. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex zaznamenal rast o 1,1 % na 3817,70 USD/unca.

Prezident Fedu v Atlante Raphael Bostic v pondelok (22. 9.) v rozhovore pre denník The Wall Street Journal povedal, že podľa neho momentálne nie je dôvod na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Príčinou je podľa neho inflácia. Prezident Fedu v St. Louis Alberto Musalem zasa uviedol, že na ďalšiu redukciu má banka obmedzený priestor, opäť pre vysokú infláciu.

Avšak nový guvernér Fedu Stephen Miran vyzval v pondelok na výrazné zníženie úrokových sadzieb. Povedal, že Fed si neuvedomuje, akú prísnu menovú politiku stanovil, čo ohrozuje pracovný trh. „Miranov postoj jednoznačne posilňuje očakávania výraznejších škrtov pri úrokových sadzbách, keďže je to aj záujem americkej vlády,“ povedal nezávislý analytik Ross Norman. Takýto vývoj je pre cenu zlata pozitívny.

Investori odhadujú, že Fed zníži hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na najbližšom zasadnutí v októbri, ako aj na ďalšom v decembri. Pravdepodobnosť takéhoto kroku je v prípade októbrovej redukcie stanovená na 90 % a v prípade redukcie v decembri na 73 %.

Z ďalších drahých kovov spotová cena striebra vzrástla o 0,4 % na 44,24 USD/unca a naďalej sa tak drží v blízkosti 14-ročného maxima. Cena platiny sa zvýšila o 1,5 % na 1437,56 USD a cena paládia o 1,9 % na 1201 USD/unca.

(1 EUR = 1,1781 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Donald Tusk: Poľsko vypíše zákazku na železnicu pre rýchlosti nad 300 km/h

Donald Tusk: Poľsko vypíše zákazku na železnicu pre rýchlosti nad 300 km/h

DNES - 13:39Ekonomické

Budúcnosť Poľska bude závisieť od rozvoja železnice, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk na otvorení 16. ročníka medzinárodného železničného veľtrhu TRAKO v Gdansku.

Šefčovič: Dohoda s Indonéziou dá obrovské možnosti podnikateľom a investorom EÚ

Šefčovič: Dohoda s Indonéziou dá obrovské možnosti podnikateľom a investorom EÚ

DNES - 12:16Ekonomické

V utorok podpísaná Komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Indonéziou a EÚ rozširuje možnosti Európanov obchodovať s ďalším veľkým trhom a otvára Únii dvere pre podobné dohody.

NRSR: Obchody majú byť povinne zatvorené počas 5,5 dňa v roku

NRSR: Obchody majú byť povinne zatvorené počas 5,5 dňa v roku

DNES - 10:47Ekonomické

Počet sviatkov, počas ktorých budú obchody povinne zatvorené, sa zníži na 5,5 dňa. Zmení sa tiež preradenie niektorých potravín z 19 do 23 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH).

Pozor na tento výrobok značky Curaprox, obsahuje nebezpečnú látku

Pozor na tento výrobok značky Curaprox, obsahuje nebezpečnú látku

VČERA - 21:29Ekonomické

Z viacerých trhov sťahujú obľúbené produkty značky Curaprox.

Vosveteit.sk
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodinyHackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečíHackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváreZnepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardáchBrusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP