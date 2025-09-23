Mužovi, ktorý napadol Babiša barlou, hrozia až tri roky väzenia
- DNES - 13:06
- Praha
Muža, ktorý na začiatku septembra napadol predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí barlou, polícia obvinila z prečinu výtržníctva a pokusu o ublíženie na zdraví.
Hrozia mu až tri roky väzenia. Na webe polície to v utorok uviedla Soňa Štětínská z Krajského riaditeľstva polície Moravskosliezskeho kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V súvislosti s napadnutím pána Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí v Dobrej 1. septembra 2025 oznámili krajskí kriminalisti 63-ročnému mužovi z okresu Frýdek-Místek podozrenie z prečinu výtržníctva a pokusu o prečin ublíženia na zdraví. Preverovanie potvrdilo, že muž udrel politika vysokou intenzitou francúzskou barlou jednou ranou do hlavy a jednou do chrbta vo chvíli, keď sa k nemu otáčal chrbtom,“ spresnila Štětínská. Dodala, že Babiš bol zranený a ošetrený v nemocnici.
Kriminalisti v prípade vedú skrátené prípravné konanie. V priebehu preverovania polícia pracovala s výpoveďami približne 20 osôb vrátane Babiša, vyhodnocovala materiály a ďalšie informácie. Podozrivý muž sa k činu podľa slov polície priznal. „Trestný zákonník stanoví trestnú sadzbu od šiestich mesiacov do troch rokov,“ spresnila Štětínská.
Po tom, ako muž Babiša napadol, podstúpil predseda ANO viacero vyšetrení v nemocnici a zrušil svoj pracovný program na niekoľko ďalších dní. Muža polícia zadržala na mieste. Ten neskôr pre server iDNES.cz uviedol, že konal v skrate a sám v danej chvíli nechápal, že je niečoho takého schopný. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa svojich slov odpustil.
