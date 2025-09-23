  • Články
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
16°Bratislava

UNIZA počas otvorenia 73. akademického roku odhalila lietadlo z roku 1975

  • DNES - 12:56
  • Žilina
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v pondelok (22. 9.) slávnostne otvorila 73. akademický rok.

V aktuálnom akademickom roku privítala 2381 nových študentov bakalárskeho štúdia. Celkovo má zapísaných 7775 študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, z toho 954 zo zahraničia. Informovala Zuzana Mikušová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

Súčasťou slávnostného otvorenia bolo aj odhalenie jedného z prvých lietadiel univerzity z roku 1975, ktoré je novou dominantou vstupnej haly hlavnej budovy UNIZA. Tento symbolický akt pripomenul 50. výročie vzdelávania študentov v špecializácii pilot. „Dnes môžeme hodnotiť rozhodnutie o začatí výcviku pilotov na našej univerzite ako vizionárske. Žilinská univerzita sa vďaka nemu zaradila medzi najstaršie a najkomplexnejšie vzdelávacie inštitúcie v oblasti profesionálnej prípravy pilotov-inžinierov v Európe,“ uviedol vo svojom príhovore rektor UNIZA Ján Čelko.

UNIZA je zapojená do riešenia viac než 170 vedeckovýskumných projektov, podporených z národných grantových schém v celkovej hodnote presahujúcej 3,67 milióna eur. „Okrem toho sa UNIZA aktívne zapája aj do riešenia medzinárodných projektov, ako je napríklad projekt JUSTSAFE z programu Horizont Európa, zameraný na zvyšovanie odolnosti voči klimatickým zmenám,“ doplnila Mikušová.

Univerzita ďalej pokračuje v modernizácii svojej infraštruktúry. Už v septembri bude skolaudovaný rekonštruovaný internátny blok H na Veľkom Diele, rozbieha sa aj obnova ďalších ubytovacích a výučbových priestorov a pripravuje sa výstavba nových športových zariadení a internátov.

Významným krokom v oblasti športovej infraštruktúry bolo v uplynulom akademickom roku otvorenie nového Športového centra UNIZA, v ktorom sa už odohrávajú zápasy halových športov. V súvislosti s tým sa UNIZA pripravuje na organizáciu Zimnej univerziády SR, ktorá sa uskutoční od 2. do 6. februára 2026 a na ktorej sa očakáva účasť viac ako 500 športovcov a realizačných tímov,“ priblížila Mikušová.

Zdroj: Info.sk, TASR
