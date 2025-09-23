UNIZA počas otvorenia 73. akademického roku odhalila lietadlo z roku 1975
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v pondelok (22. 9.) slávnostne otvorila 73. akademický rok.
V aktuálnom akademickom roku privítala 2381 nových študentov bakalárskeho štúdia. Celkovo má zapísaných 7775 študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, z toho 954 zo zahraničia. Informovala Zuzana Mikušová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
Súčasťou slávnostného otvorenia bolo aj odhalenie jedného z prvých lietadiel univerzity z roku 1975, ktoré je novou dominantou vstupnej haly hlavnej budovy UNIZA. Tento symbolický akt pripomenul 50. výročie vzdelávania študentov v špecializácii pilot. „Dnes môžeme hodnotiť rozhodnutie o začatí výcviku pilotov na našej univerzite ako vizionárske. Žilinská univerzita sa vďaka nemu zaradila medzi najstaršie a najkomplexnejšie vzdelávacie inštitúcie v oblasti profesionálnej prípravy pilotov-inžinierov v Európe,“ uviedol vo svojom príhovore rektor UNIZA Ján Čelko.
UNIZA je zapojená do riešenia viac než 170 vedeckovýskumných projektov, podporených z národných grantových schém v celkovej hodnote presahujúcej 3,67 milióna eur. „Okrem toho sa UNIZA aktívne zapája aj do riešenia medzinárodných projektov, ako je napríklad projekt JUSTSAFE z programu Horizont Európa, zameraný na zvyšovanie odolnosti voči klimatickým zmenám,“ doplnila Mikušová.
Univerzita ďalej pokračuje v modernizácii svojej infraštruktúry. Už v septembri bude skolaudovaný rekonštruovaný internátny blok H na Veľkom Diele, rozbieha sa aj obnova ďalších ubytovacích a výučbových priestorov a pripravuje sa výstavba nových športových zariadení a internátov.
„Významným krokom v oblasti športovej infraštruktúry bolo v uplynulom akademickom roku otvorenie nového Športového centra UNIZA, v ktorom sa už odohrávajú zápasy halových športov. V súvislosti s tým sa UNIZA pripravuje na organizáciu Zimnej univerziády SR, ktorá sa uskutoční od 2. do 6. februára 2026 a na ktorej sa očakáva účasť viac ako 500 športovcov a realizačných tímov,“ priblížila Mikušová.
Po prevrátení štvorkolky v obci Klokočov skončili dve osoby v nemocnici
Po prevrátení štvorkolky v sobotu 20. septembra na miestnej komunikácii v obci Klokočov v okrese Čadca skončili dve osoby v nemocnici.
GP podá správnu žalobu v prípade nevyhovenia infožiadosti rezortom vnútra
Generálna prokuratúra SR podá správnu žalobu na Správny súd v Bratislave vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka rezortom vnútra.
Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu
Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.
Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR
Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.