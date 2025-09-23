EMA: Užívanie paracetamolu počas tehotenstva je bezpečné a nespôsobuje autizmus
- DNES - 12:51
- Londýn
Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok uviedla, že na základe dôkazov neexistujú žiadne súvislosti medzi používaním lieku acetaminofén/paracetamol - známy v USA pod značkou lieku Tylenol - v tehotenstve a autizmom.
Agentúra sa tak vyjadrila po tom, čo americký prezident Donald Trump v pondelok odporučil tehotným ženám, aby sa vyhýbali tomuto lieku, pričom poukázal na jeho možnú súvislosť s nárastom prípadov autizmu.
„Dostupné dôkazy nenašli žiadnu súvislosť medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom,“ uviedla EMA a dodala, že tehotné ženy môžu v prípade potreby používať paracetamol v najnižšej účinnej dávke a frekvencii.
Šéf Bieleho domu v pondelok spojil výskyt autizmu s očkovaním detí a užívaním lieku Tylenov počas tehotenstva. Tento liek by podľa Trumpa ženy nemali užívať „počas celého tehotenstva“. Okrem toho zopakoval obavu, že za rastúcim výskytom autizmu je očkovanie - a to aj v USA, kde podľa štatistík autizmus postihuje jedno z 31 detí. Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. uviedol, že na Trumpov podnet spúšťa celorezortnú iniciatívu na identifikáciu všetkých príčin autizmu.
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) neuznáva žiadnu preukázanú súvislosť medzi paracetamolom a autizmom. Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov tiež potvrdzuje, že užívanie paracetamolu je pre tehotné ženy bezpečné.
Stanica BBC objasňuje, že acetominofén sa považuje za jediný bezpečný voľnopredajný liek na zmiernenie bolesti alebo zníženie horúčky pre tehotné ženy. Iné bežné lieky na tlmenie bolesti ako ibuprofen alebo bežná dávku aspirínu môžu počas tehotenstva zvyšovať riziko vážnych komplikácií.
Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu už odsúdili aj britskí odborníci, ktorí upozornili, že používanie tohto lieku počas tehotenstva je bezpečné a neuškodí matke ani jej dieťaťu. Podľa informácií na internetovej stránke britskej vlády Britská agentúra pre reguláciu liečiv a zdravotníckych výrobkov (MHRA) v pondelok potvrdila, že neexistuje dôkaz, že by užívanie paracetamolu počas tehotenstva spôsobovalo u detí autizmus.
Dánska premiérka označila prelety dronov nad letiskom v Kodani za útok
Prelety dronov nad letiskom v Kodani označila dánska premiérka Mette Frederiksenová za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru.
Harrisová cítila povinnosť upozorniť na nevhodnosť Bidenovej kandidatúry
Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová priznala, že ľutuje, že počas uplynulej prezidentskej kampane nevystúpila verejne so svojimi obavami ohľadom kandidatúry prezidenta USA Joea Bidena na druhé funkčné obdobie.
Britskí experti odsúdili Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu
Tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom u dieťaťa existuje súvislosť, vyvolalo kritiku britských odborníkov.
Sikorski na pôde OSN vystríhal Rusko pred narušeniami vzdušného priestoru NATO
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok varoval Rusko pred dôsledkami ďalšieho narušenia vzdušného priestoru Poľska.