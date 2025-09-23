  • Články
EMA: Užívanie paracetamolu počas tehotenstva je bezpečné a nespôsobuje autizmus

  • DNES - 12:51
  • Londýn
Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok uviedla, že na základe dôkazov neexistujú žiadne súvislosti medzi používaním lieku acetaminofén/paracetamol - známy v USA pod značkou lieku Tylenol - v tehotenstve a autizmom.

Agentúra sa tak vyjadrila po tom, čo americký prezident Donald Trump v pondelok odporučil tehotným ženám, aby sa vyhýbali tomuto lieku, pričom poukázal na jeho možnú súvislosť s nárastom prípadov autizmu.

Dostupné dôkazy nenašli žiadnu súvislosť medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom,“ uviedla EMA a dodala, že tehotné ženy môžu v prípade potreby používať paracetamol v najnižšej účinnej dávke a frekvencii.

Šéf Bieleho domu v pondelok spojil výskyt autizmu s očkovaním detí a užívaním lieku Tylenov počas tehotenstva. Tento liek by podľa Trumpa ženy nemali užívať „počas celého tehotenstva“. Okrem toho zopakoval obavu, že za rastúcim výskytom autizmu je očkovanie - a to aj v USA, kde podľa štatistík autizmus postihuje jedno z 31 detí. Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. uviedol, že na Trumpov podnet spúšťa celorezortnú iniciatívu na identifikáciu všetkých príčin autizmu.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) neuznáva žiadnu preukázanú súvislosť medzi paracetamolom a autizmom. Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov tiež potvrdzuje, že užívanie paracetamolu je pre tehotné ženy bezpečné.

Stanica BBC objasňuje, že acetominofén sa považuje za jediný bezpečný voľnopredajný liek na zmiernenie bolesti alebo zníženie horúčky pre tehotné ženy. Iné bežné lieky na tlmenie bolesti ako ibuprofen alebo bežná dávku aspirínu môžu počas tehotenstva zvyšovať riziko vážnych komplikácií.

Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu už odsúdili aj britskí odborníci, ktorí upozornili, že používanie tohto lieku počas tehotenstva je bezpečné a neuškodí matke ani jej dieťaťu. Podľa informácií na internetovej stránke britskej vlády Britská agentúra pre reguláciu liečiv a zdravotníckych výrobkov (MHRA) v pondelok potvrdila, že neexistuje dôkaz, že by užívanie paracetamolu počas tehotenstva spôsobovalo u detí autizmus.

Zdroj: Info.sk, TASR
