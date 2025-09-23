Po prevrátení štvorkolky v obci Klokočov skončili dve osoby v nemocnici
Po prevrátení štvorkolky v sobotu 20. septembra na miestnej komunikácii v obci Klokočov v okrese Čadca skončili dve osoby v nemocnici.
Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pri prevrátení štvorkolky sa zranil 49-ročný muž a maloleté dieťa. „Vodič štvorkolky bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,67 promile. V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Turzovka vzniesol vodičovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ podotkla polícia.
UNIZA počas otvorenia 73. akademického roku odhalila lietadlo z roku 1975
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v pondelok (22. 9.) slávnostne otvorila 73. akademický rok. V aktuálnom akademickom roku privítala 2381 nových študentov bakalárskeho štúdia.
GP podá správnu žalobu v prípade nevyhovenia infožiadosti rezortom vnútra
Generálna prokuratúra SR podá správnu žalobu na Správny súd v Bratislave vo veci nesprístupnenia zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka rezortom vnútra.
Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu
Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.
Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR
Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.