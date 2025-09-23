  • Články
  • DNES - 12:16
  • Brusel
Šefčovič: Dohoda s Indonéziou dá obrovské možnosti podnikateľom a investorom EÚ

V utorok podpísaná Komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Indonéziou a EÚ (CEPA) rozširuje možnosti Európanov obchodovať s ďalším veľkým trhom a otvára Únii dvere pre podobné dohody s ďalšími krajinami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Pre TASR to potvrdil eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.

Komisár pripomenul, že ide o tretiu dohodu EÚ s krajinami ASEAN - po Singapure a Vietname. Dohoda otvorí dvere investíciám do strategických sektorov, ako sú elektrické vozidlá, elektronika a farmaceutický priemysel. Spresnil, že podobne ako EÚ, aj krajiny z iných častá sveta hľadajú zodpovedných obchodných partnerov, a preto je teraz veľký záujem o obchodné dohody s EÚ.

Len tento rok sme predložili na schválenie dohody s Mercosurom, Mexikom, teraz s Indonéziou. To sú všetko obrovské krajiny. Budeme pokračovať s krajinami ASEAN, Malajziou, Filipínami, Thajskom,“ uviedol s odkazom na rokovania, ktoré ho čakajú v stredu v Malajzii, kde sa po dlhých rokoch komisár EÚ pre obchod stretne s rezortnými partnermi z ASEAN. „Pokračujeme aj v rokovaniach s krajinami Perzského zálivu, kde najpokročilejšie sú tie so Spojenými arabskými emirátmi,“ vysvetlil,

Upozornil, že tohoročné obchodné dohody pre EÚ znamenajú obrovský potenciál odberateľov tovarov a služieb - Mercosur okolo 400 miliónov obyvateľov, Indonézia vyše 280 miliónov, Mexiko okolo 140 miliónov. „Sú to obrovské trhy a som rád, že sa nám s nimi podarilo ukončiť rokovania a začať proces ratifikácií. Uľahčí to život a poskytne väčšiu stabilitu a predvídateľnosť našim exportérom,“ odkázal.

Pripustil, že aj pri CEPA môžu existovať určité obavy na strane Európanov z jej dosahov, zároveň však upozornil, že ide o plnohodnotnú a všestrannú dohodu, ktorá zaisťuje, aby EÚ neprišla o udržateľnosť svojho rastu, že budú rešpektované sociálne a pracovné štandardy aj Parížska klimatická dohoda vrátane ochrany životného prostredia a zabráneniu odlesňovania.

Na otázku TASR, či CEPA má potenciál vybalansovať niektoré obchodné styky s Čínou, Šefčovič odpovedal, že „všetci hľadáme spoľahlivých a predvídateľných partnerov“. Spresnil, že ak je s niekým uzavretá dohoda o voľnom obchode, tak nejde len o vzájomné rušenie ciel, ale aj o stanovenie pravidiel, ako organizovať a garantovať vzájomný export, aké licenčné poplatky sa budú zavádzať či obmedzovať a poskytuje sa istota investorom.

Viem, že v Indonézii je veľký záujem o investície z EÚ. Doposiaľ sme tam nainvestovali vyše 25 miliárd eur. Európske firmy sú pripravené investovať do oblastí, kde trpíme závislosťami. To sú kritické nerastné suroviny. Z hľadiska diverzifikácie aj pokiaľ ide o skladbu tovarov, aj pokiaľ ide o exportné možnosti, je to prelomová dohoda,“ skonštatoval.

Svoje turné po krajinách juhovýchodnej Ázie označil za silný impulz pre tento región, že EÚ chce s nimi spolupracovať užšie, lepšie a aby nielen podnikatelia, ale aj širšia verejnosť pochopila, že existuje nevyužitý potenciál pre obchodné kontakty.

Zdroj: Info.sk, TASR
