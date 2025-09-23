Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu
Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.
Z brušnej dutiny pacientky lekári úspešne odstránili nádor vážiaci takmer 18,6 kilogramu, informoval onkochirurg Dmytro Tsyhyka.
Nádor vážne ohrozoval život pacientky. O jeho prítomnosti vedela približne desať rokov, no z obavy pred operáciou zákrok odkladala. Medzitým nádor postupne rástol, až začal utláčať všetky orgány v brušnej dutine. Chirurgovia v spolupráci s urológom dokázali nádor úplne odstrániť bez nutnosti vybratia ďalších orgánov.
Pooperačné obdobie prebehlo bez komplikácií a 62-ročná pacientka je v súčasnosti v stabilizovanom stave, zotavuje sa pod dohľadom odborníkov.
Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR
Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.
Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.
Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko
Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno.
Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov
V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.