Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR
Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.
Tvrdí, že SR k rokovaciemu stolu nedostala pozvánku pre zahraničnú politiku súčasného vládneho kabinetu. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ na utorkovej tlačovej konferencii.
„Pre opakované narušenie vzdušného priestoru Poľska, Estónska a Rumunska ruskými dronmi a stíhačkami sa v piatok uskutoční videokonferencia o vybudovaní tzv. dronového múru na východnej hranici Severoatlantickej aliancie (NATO) a SR opäť nesedí pri stole. Toto je výsledok Ficovej zahraničnej politiky na všetky svetové strany. Táto politika nefunguje, ale spôsobuje hanbu SR vo svete,“ poznamenal poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tiež premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčítala, že SR na rokovanie pre jeho zahraničnú politiku nepozvali. „Súčasná vláda prakticky zlikvidovala dobré meno Slovenska v demokratickom svete a spravila z našej krajiny nedôveryhodného partnera,“ podotkla. Avizovala, že k tejto téme chce na parlamentný výbor pre európske záležitosti predložiť uznesenie. To by malo predsedu vlády zaväzovať k tomu, aby podnikol všetky kroky na to, aby sa Slovensko stalo súčasťou dronového múru a všetkých bezpečnostných iniciatív na východnom krídle.
O hazarde s bezpečnosťou SR hovorilo v tejto súvislosti aj opozičné hnutie PS. „Vynechanie Slovenska z rokovaní o európskej bariére proti dronom je fatálnym zlyhaním tzv. zahraničnej politiky na štyri svetové strany,“ skonštatoval poslanec Tomáš Valášek (PS). Obáva sa toho, že systémy na detekciu a likvidáciu ruských dronov na východnej hranici bude Únia budovať bez SR. „Následky by boli dvojaké. Jednak si budeme musieť chrániť východnú hranicu proti dronom bez finančnej pomoci EÚ a možno aj bez prístupu k najnovším technológiám. Je to tiež obrovská premárnená príležitosť pre slovenské firmy, ktoré vyrábajú potrebnú technológiu,“ dodal.
Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu
Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.
Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.
Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko
Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno.
Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov
V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.