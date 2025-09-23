  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
15°Bratislava

Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR

  • DNES - 11:05
  • Bratislava
Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR

Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.

Tvrdí, že SR k rokovaciemu stolu nedostala pozvánku pre zahraničnú politiku súčasného vládneho kabinetu. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ na utorkovej tlačovej konferencii.

Pre opakované narušenie vzdušného priestoru Poľska, Estónska a Rumunska ruskými dronmi a stíhačkami sa v piatok uskutoční videokonferencia o vybudovaní tzv. dronového múru na východnej hranici Severoatlantickej aliancie (NATO) a SR opäť nesedí pri stole. Toto je výsledok Ficovej zahraničnej politiky na všetky svetové strany. Táto politika nefunguje, ale spôsobuje hanbu SR vo svete,“ poznamenal poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tiež premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčítala, že SR na rokovanie pre jeho zahraničnú politiku nepozvali. „Súčasná vláda prakticky zlikvidovala dobré meno Slovenska v demokratickom svete a spravila z našej krajiny nedôveryhodného partnera,“ podotkla. Avizovala, že k tejto téme chce na parlamentný výbor pre európske záležitosti predložiť uznesenie. To by malo predsedu vlády zaväzovať k tomu, aby podnikol všetky kroky na to, aby sa Slovensko stalo súčasťou dronového múru a všetkých bezpečnostných iniciatív na východnom krídle.

O hazarde s bezpečnosťou SR hovorilo v tejto súvislosti aj opozičné hnutie PS. „Vynechanie Slovenska z rokovaní o európskej bariére proti dronom je fatálnym zlyhaním tzv. zahraničnej politiky na štyri svetové strany,“ skonštatoval poslanec Tomáš Valášek (PS). Obáva sa toho, že systémy na detekciu a likvidáciu ruských dronov na východnej hranici bude Únia budovať bez SR. „Následky by boli dvojaké. Jednak si budeme musieť chrániť východnú hranicu proti dronom bez finančnej pomoci EÚ a možno aj bez prístupu k najnovším technológiám. Je to tiež obrovská premárnená príležitosť pre slovenské firmy, ktoré vyrábajú potrebnú technológiu,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

DNES - 11:15Domáce

Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.

Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou

Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou

DNES - 10:57Domáce

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.

Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko

Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko

DNES - 10:14Domáce

Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno.

Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov

Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov

DNES - 9:52Domáce

V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.

Vosveteit.sk
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváreZnepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardáchBrusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP