  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
15°Bratislava

Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou

  • DNES - 10:57
  • Bratislava
Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov. Šéf tajnej služby tak na sociálnej sieti reagoval na informácie denníka Sme, že jeho diplomová práca je plagiátom.

Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby v komisii zloženej z odborníkov, ako aj osobitnými posudkami školiteľa a oponenta. Neklamte, radšej vráťte dotácie,“ uviedol na sociálnej sieti šéf tajnej služby.

Otec riaditeľa, podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD), rovnako poukázal, že jeho syn prácu riadne obhájil. „Ja som sa na toto opýtal svojho syna, pretože v zásade ste mu poslali otázky a povedal mi, že všetky tieto informácie sú zavádzajúce a účelovo poskytnuté,“ vyhlásil Tibor Gašpar.

Denník Sme zverejnil v noci z pondelka (22. 9.) na utorok informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Dva zdroje pritom Gašpar v práci podľa Sme ani neuviedol. Opozícia opätovne vyzvala na jeho odvolanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Lekársky tím odstránil 62-ročnej pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

DNES - 11:15Domáce

Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.

Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR

Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR

DNES - 11:05Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.

Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko

Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko

DNES - 10:14Domáce

Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno.

Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov

Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov

DNES - 9:52Domáce

V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.

Vosveteit.sk
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z RuskaBritská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Zbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológieZbrojovka Lockheed Martin predstavila Vectis, vrchol stealth dronovej technológie
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváreZnepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardáchBrusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP