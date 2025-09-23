Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov. Šéf tajnej služby tak na sociálnej sieti reagoval na informácie denníka Sme, že jeho diplomová práca je plagiátom.
„Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby v komisii zloženej z odborníkov, ako aj osobitnými posudkami školiteľa a oponenta. Neklamte, radšej vráťte dotácie,“ uviedol na sociálnej sieti šéf tajnej služby.
Otec riaditeľa, podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD), rovnako poukázal, že jeho syn prácu riadne obhájil. „Ja som sa na toto opýtal svojho syna, pretože v zásade ste mu poslali otázky a povedal mi, že všetky tieto informácie sú zavádzajúce a účelovo poskytnuté,“ vyhlásil Tibor Gašpar.
Denník Sme zverejnil v noci z pondelka (22. 9.) na utorok informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Dva zdroje pritom Gašpar v práci podľa Sme ani neuviedol. Opozícia opätovne vyzvala na jeho odvolanie.
